Неймовірно смачно: як приготувати яблучний пиріг з меренгою

Такий пиріг називають "цветаєвським", адже за кулінарними легендами його готували у родині поетеси Марини Цветаєвої.

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Вигадали цей пиріг дуже давно і хто був першим – невідомо. Те що це була поетеса – є сумніви, адже Марина Цветаєва готувати не вміла та любила. Але пиріг виходить смачним і з великою кількістю начинки. Тож його точно треба спробувати. Рецептом поділились на сайті Cookorama.

Яблучний пиріг з меренгою (безе)

Інгредієнти:

мука — 220 г;

вершкове масло — 120 г;

цукор — 60 + 200 г;

цукрова пудра — 60 г;

жовтки яєчні — 3 шт;

три яблука;

лимон — 1/2 шт;

ванілін — 1 г.

кориця мелена – до свого смаку;

три яєчні білки.

Спершу замішуємо пісочне тісто. М'яке вершкове масло змішуємо з просіяним борошном, цукровою пудрою і ванільним цукром. Масло перетираємо з іншими інгредієнтами так, щоб в тісто потрапляло якомога більше повітря. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть в холодильник на 30 хвилин. І готуйте яблука для начинки. Очистить зі шкірки й наріжте тонкими скибочками.

Додайте ваніль, сік лимона, цедру і за бажанням корицю. Перемішайте. Сформуйте з тіста корж з бортиками, в середину викладіть начинку і випікайте в духовці 30 хвилин.

Зробіть меренгу, збийте до пишних піків. Через 30 хвилин дістаньте пиріг, викладіть меренгу та запікайте у духовці до 90 градусів. Остудіть та подавайте до столу.

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