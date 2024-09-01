Неймовірно смачно: як приготувати яблучний пиріг з меренгою
Такий пиріг називають "цветаєвським", адже за кулінарними легендами його готували у родині поетеси Марини Цветаєвої.
Вигадали цей пиріг дуже давно і хто був першим – невідомо. Те що це була поетеса – є сумніви, адже Марина Цветаєва готувати не вміла та любила. Але пиріг виходить смачним і з великою кількістю начинки. Тож його точно треба спробувати. Рецептом поділились на сайті Cookorama.
Яблучний пиріг з меренгою (безе)
Інгредієнти:
- мука — 220 г;
- вершкове масло — 120 г;
- цукор — 60 + 200 г;
- цукрова пудра — 60 г;
- жовтки яєчні — 3 шт;
- три яблука;
- лимон — 1/2 шт;
- ванілін — 1 г.
- кориця мелена – до свого смаку;
- три яєчні білки.
Спершу замішуємо пісочне тісто. М'яке вершкове масло змішуємо з просіяним борошном, цукровою пудрою і ванільним цукром. Масло перетираємо з іншими інгредієнтами так, щоб в тісто потрапляло якомога більше повітря. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть в холодильник на 30 хвилин. І готуйте яблука для начинки. Очистить зі шкірки й наріжте тонкими скибочками.
Додайте ваніль, сік лимона, цедру і за бажанням корицю. Перемішайте. Сформуйте з тіста корж з бортиками, в середину викладіть начинку і випікайте в духовці 30 хвилин.
Зробіть меренгу, збийте до пишних піків. Через 30 хвилин дістаньте пиріг, викладіть меренгу та запікайте у духовці до 90 градусів. Остудіть та подавайте до столу.
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