Що приготувати з перестиглих бананів: рецепт найкращих оладок

З такими оладками ідеально поєднується солона карамель. Яку також дуже просто приготувати.

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Трохи перестиглі банани набагато солодші й ароматніші за незрілі, через що їх часто використовують для випічки. І ще в перестиглих бананах збільшується рівень антиоксидантів.

Перестиглі банани можна додати до ранкової вівсянки. Візьміть перестиглий банан, розімніть його виделкою і покладіть у теплу кашу. Можна додати дрібку меленої кориці, трохи подрібнених волоських горіхів або фундука, свіжі ягоди або шматочки сезонних фруктів.

Також із таких м'яких бананів можна приготувати дуже смачні оладки. Фокус розповість як.

Оладки з солоною карамеллю

Інгредієнти:

Для оладок:

2 груші;

1 перестиглий банан;

4 яйця;

250 г натурального йогурту;

100 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

200 г борошна;

1,5 ч. л. розпушувача;

2-3 ст. л. топленого масла;

рослинна олія для смаження.

Для солоної карамелі:

300 г цукру;

150 г рідкого меду;

40 мл води;

50 мл молока;

75 мл жирних вершків;

25 г солоного вершкового масла;

2,5 г дрібної морської солі.

Для солоної карамелі в глибокій каструлі змішайте цукор, мед і воду, доведіть до кипіння і готуйте до утворення карамелі золотистого кольору. Молоко і вершки підігрійте, обережно додайте до карамелі, перемішайте дерев'яною ложкою до однорідності, додайте олію і сіль. Охолодіть.

Для оладок груші наріжте невеликими кубиками. Банан розімніть у пюре. У мисці збийте вінчиком яйця, додайте йогурт, цукор, ванільний цукор і вимісіть до однорідності. Всипте борошно і розпушувач, залиште суміш постояти на 15-20 хвилин, потім додайте фрукти й топлене масло.

Смажте оладки на розігрітій сковороді. Подавайте з карамеллю.

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