Такий ніжний, що тане в роті: рецепт торта з кремом із рікоти (відео)

Його ще можна назвати пирогом, тому що тісто для цієї випічки пишне і здобне.

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Торт із рікотою — це найкраще завершення обіду чи вечері, і чудовий рецепт для осінніх вечорів, коли холоднішає і хочеться увімкнути духовку, щоб створювати справжні кондитерські шедеври. Рецептом поділилися на сайті Le Mille Ricette.

Торт з кремом із рікоти

Торт з кремом із рікоти

Інгредієнти:

3 яйця кімнатної температури;

150 г цукрової пудри;

100 г соняшникової олії;

70 г молока кімнатної температури;

200 г борошна;

8 г розпушувача;

терта цедра лимона;

дрібка солі.

Для крему з рікоти:

300 г рікоти;

2 столові ложки цукрової пудри;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

1 яйце.

Додайте в кухонну миску три яйця разом із цукром, дрібкою солі та невеликою кількістю тертої цедри лимона. Перемішайте міксером, поки суміш добре не зіб'ється. Лише на цьому етапі додайте масло та молоко. Ще раз добре перемішайте, а потім додайте розпушувач і борошно. Знову перемішайте все міксером. Тісто має бути гладким і без грудочок.

Прямокутну форму розміром 24 х 19 см або квадратну форму 22 х 22 см застеліть відповідним папером для випічки. Залийте тістом і залиште на кілька хвилин.

І готуйте крем. Змішайте рікоту, яйце, цукрову пудру і крохмаль. Перемішайте суміш, а потім подрібніть її занурювальним блендером: хитрість, що дає змогу отримати гладкий та ідеально однорідний крем.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Візьміть кондитерський мішок, наповніть його кремом із рікоти і розподіліть його по тісту, створюючи смужки, ніби утворюючи сітку. Випікайте торт близько 30 або 35 хвилин (залежить від вашої духовки). Перш ніж виймати з духовки, перевірте зубочисткою.

Що можна додати до торта: шоколадну крихту, терту апельсинову цедру, подрібнені волоські горіхи, мигдаль або фундук. Можна замінити цедру ваніллю.

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