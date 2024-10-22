Такой нежный, что тает во рту: рецепт торта с кремом из рикотты (видео)

Его еще можно назвать пирогом, потому что тесто для этой выпечки пышное и сдобное.

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Торт с рикоттой – это лучшее завершение обеда или ужина, и отличный рецепт для осенних вечеров, когда холодает и хочется включить духовку, чтобы создавать настоящие кондитерские шедевры. Рецептом поделились на сайте Le Mille Ricette.

Торт с кремом из рикотты

Торт с кремом из рикотты

Ингредиенты:

3 яйца комнатной температуры;

150 г сахарной пудры;

100 г подсолнечного масла;

70 г молока комнатной температуры;

200 г муки;

8 г разрыхлителя;

тертая цедра лимона;

щепотка соли.

Для крема из рикотты:

300 г рикотты;

2 столовые ложки сахарной пудры;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

1 яйцо.

Добавьте в кухонную миску три яйца вместе с сахаром, щепоткой соли и небольшим количеством тертой цедры лимона. Перемешайте миксером, пока смесь хорошо не взобьется. Только на этом этапе добавьте масло и молоко. Еще раз хорошо перемешайте, а затем добавьте разрыхлитель и муку. Снова перемешайте все миксером. Тесто должно быть гладким и без комочков.

Прямоугольную форму размером 24 х 19 см или квадратную форму 22 х 22 см застелите подходящей бумагой для выпечки. Залейте тестом и оставьте на несколько минут.

И готовьте крем. Смешайте рикотту, яйцо, сахарную пудру и крахмал. Перемешайте смесь, а затем измельчите ее погружным блендером: хитрость, позволяющая получить гладкий и идеально однородный крем.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Возьмите кондитерский мешок, наполните его кремом из рикотты и распределите его по тесту, создавая полоски, как бы образуя сетку. Выпекайте торт около 30 или 35 минут (зависит от вашей духовки). Прежде чем вынимать из духовки, проверьте зубочисткой.

Что можно добавить к торту: шоколадную крошку, тертую апельсиновую цедру, измельченные грецкие орехи, миндаль или фундук. Можно заменить цедру ванилью.

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