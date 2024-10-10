Багато ванільного крему: рецепт ніжного торта з нектаринами
Цей десерт подається злегка замороженим.
Цей торт можна приготувати також з абрикосами та персиками. Вершкові прошарки з фруктами нагадують тірамісу. Але готується він простіше з ванільним кремом замість подвійного крему-маскарпоне. Рецептом поділилися на сайті NZZ.
Торт із нектаринами
Інгредієнти:
- 2 дл рожевого вина;
- 2 столові ложки цукру;
- 2 гвоздики;
- 2 зірки анісу;
- 2 кардамони;
- 5 дл вершків;
- 2,5 столових ложки цукрової пудри;
- 1 стручок ванілі;
- 300 г печива "божі пальчики" (савоярді);
- 6 нектаринів, очищених від кісточок і нарізаних тонкими часточками;
- 200 г малини.
Застеліть форму (приблизно 26 х 26 см) папером для випічки. Нагрійте вино, цукор і спеції. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Поставте застигати.
Збийте вершки, ваніль і цукрову пудру в мисці до пишної маси.
Відкладіть жменю часточок нектарина і малини для прикраси.
Занурюйте по одному печиву зацукрованим боком у рожевий сироп і викладайте їх у форму зацукрованим боком догори, поки дно не буде вкрите. Додайте третину вершків і розрівняйте.
Додайте половину нектаринів і малину. Знову накрийте шаром розмочених у сиропі печива, покрийте половиною крему, що залишився, і рештою фруктів і залийте все кремом, що залишився.
Поставте в холодильник щонайменше на 5 годин, потім прикрасьте залишеними фруктами та розкришеним печивом. Перед подачею поставте в морозилку на 15 хвилин.
Читайте також:
Із сирним кремом: рецепт торта, який готується без духовки
Торт "Дамські пальчики": як приготувати смачний торт із ніжним кремом
Горіховий торт із кавовим кремом: детальний рецепт приготування смачного десерту