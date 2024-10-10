Багато ванільного крему: рецепт ніжного торта з нектаринами

Цей десерт подається злегка замороженим.

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Цей торт можна приготувати також з абрикосами та персиками. Вершкові прошарки з фруктами нагадують тірамісу. Але готується він простіше з ванільним кремом замість подвійного крему-маскарпоне. Рецептом поділилися на сайті NZZ.

Торт із нектаринами

Інгредієнти:

2 дл рожевого вина;

2 столові ложки цукру;

2 гвоздики;

2 зірки анісу;

2 кардамони;

5 дл вершків;

2,5 столових ложки цукрової пудри;

1 стручок ванілі;

300 г печива "божі пальчики" (савоярді);

6 нектаринів, очищених від кісточок і нарізаних тонкими часточками;

200 г малини.

Застеліть форму (приблизно 26 х 26 см) папером для випічки. Нагрійте вино, цукор і спеції. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Поставте застигати.

Збийте вершки, ваніль і цукрову пудру в мисці до пишної маси.

Відкладіть жменю часточок нектарина і малини для прикраси.

Занурюйте по одному печиву зацукрованим боком у рожевий сироп і викладайте їх у форму зацукрованим боком догори, поки дно не буде вкрите. Додайте третину вершків і розрівняйте.

Додайте половину нектаринів і малину. Знову накрийте шаром розмочених у сиропі печива, покрийте половиною крему, що залишився, і рештою фруктів і залийте все кремом, що залишився.

Поставте в холодильник щонайменше на 5 годин, потім прикрасьте залишеними фруктами та розкришеним печивом. Перед подачею поставте в морозилку на 15 хвилин.

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