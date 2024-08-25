Торт "Дамські пальчики": як приготувати смачний торт із ніжним кремом
Цей торт придумали у Франції багато років тому. І він популярний досі.
Ніжний торт "Дамські пальчики" зі сметанним кремом — один із популярних десертів. Головна родзинка його — це заварне тісто. Його, як вважається, створили ще в ХI столітті у Франції і назвали на честь безіменної прекрасної дами. Спочатку його робили з печива савоярді. Тож потім савоярді замінили на профітролі із заварного тіста. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.
Торт "Дамські пальчики"
Інгредієнти:
Для заварного тіста:
- борошно — 150 г;
- масло вершкове — 100 г;
- п'ять яєць;
- вода — 220 г;
- сіль — 1 щіпка.
Для крему:
- сметана 25-30 % — 700 г;
- цукрова пудра — 190 г;
- ванільний цукор — 10 г.
Для прикраси:
- шоколад — 50 г;
- масло вершкове — 20 г;
- молоко — 2 ст. л.
Спочатку приготуйте "пальчики" із заварного тіста. У сотейнику доведіть до кипіння 220 мл води, додайте сіль і вершкове масло. Дайте маслу повністю розчинитися. Зніміть сотейник з вогню і порціями всипте в масляну масу просіяне борошно, вимішуючи тісто ложкою доти, доки воно не відставатиме від стінок каструлі.
Потім знову поставте сотейник на вогонь і підсушіть тісто 2 -3 хвилини, постійно помішуючи. Зніміть з вогню і перекладіть заварне тісто в миску, щоб воно трохи охололо.
У тепле тісто додайте по одному 4 яйця, вимішуючи ложкою, щоб вийшла гладка однорідна маса. Дізнатися, що тісто готове, дуже просто. Зробіть пальцем борозенку на тісті. Якщо вона швидко зникла — тісто готове. Якщо цього не відбувається, збийте ще одне яйце і додавайте в тісто потроху.
Перекладіть приготоване тісто в кондитерський мішок і на вистелене пекарським папером деко відсадіть із мішка вузькі смужки тіста — "пальчики" — завдовжки 4- 6 см.
Випікайте "пальчики" в духовці, розігрітій до 190 °С, і випікайте 20 хвилин. Потім зменшіть нагрівання до 175 °С і печіть ще 10 хвилин. Готовим смужкам із тіста дайте охолонути.
І тепер готуйте сметанний крем. У мисці змішайте сметану, цукрову пудру та ванільний цукор.
Зберіть торт. На блюдо поставте роз'ємне кільце діаметром 22-24 см. Бортики кільця зсередини прокладіть папером для випічки. Вмочуйте кожну смужку в крем і кладіть шарами у форму. Верхній шар не змащуйте, накрийте плівкою, поставте зверху тарілку і покладіть вантаж.
Поставте торт на ніч у холодильник. Вранці дістаньте з холодильника, зніміть вантаж і плівку, приберіть роз'ємне кільце і папір. Змастіть верх торта і боки сметанним кремом, що залишився.
І прикрасьте торт розтопленим шоколадом, змішаним із молоком і маслом. Сметанний крем можна замінити будь-яким на ваш смак. Наприклад заварним.
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