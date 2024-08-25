Торт "Дамские пальчики": как приготовить вкусный торт с нежным кремом

Этот торт придумали во Франции много лет назад. И он популярен до сих пор.

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Нежнейший торт "Дамские пальчики" со сметанным кремом — один из популярных десертов. Главная изюминка его – это заварное тесто. Его, как считается, создали еще в ХI веке во Франции и назвали в честь безымянной прекрасной дамы. Изначально его делали из печенья савоярди. Так что потом савоярди заменили на профитроли из заварного теста. Рецептом поделились на сайте 1000.menu.

Торт "Дамские пальчики"

Ингредиенты:

Для заварного теста:

мука — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

пять яиц;

вода — 220 г;

соль ‒ 1 щепотка.

Для крема:

сметана 25‒30 % — 700 г;

сахарная пудра — 190 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для украшения:

шоколад — 50 г;

масло сливочное — 20 г;

молоко — 2 ст. л.

Сначала приготовьте "пальчики" из заварного теста. В сотейнике доведите до кипения 220 мл воды, добавьте соль и сливочное масло. Дайте маслу полностью раствориться. Снимите сотейник с огня и порциями всыпьте в масляную массу просеянную муку, вымешивая тесто ложкой до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли.

Затем снова поставьте сотейник на огонь и подсушите тесто 2 ‒3 минуты, постоянно помешивая. Снимите с огня и переложите заварное тесто в миску, чтобы оно немного остыло.

В теплое тесто добавьте по одному 4 яйца, вымешивая ложкой, чтобы получилась гладкая однородная масса. Узнать, что тесто готово, очень просто. Сделайте пальцем бороздку на тесте. Если она быстро исчезла – тесто готово. Если этого не происходит, взбейте еще одно яйцо и добавляйте в тесто понемногу.

Переложите приготовленное тесто в кондитерский мешок и на выстланный пекарской бумагой противень отсадите из мешка узкие полоски теста — "пальчики" — длиной 4‒ 6 см.

Выпекайте "пальчики" в духовке, разогретой до 190 °С, и выпекайте 20 минут. Затем уменьшите нагрев до 175 °С и пеките еще 10 минут. Готовым полоскам из теста дайте остыть.

И теперь готовьте сметанные крем. В миске смешайте сметану, сахарную пудру и ванильный сахар.

Соберите торт. На блюдо поставьте разъемное кольцо диаметром 22‒24 см. Бортики кольца изнутри проложите бумагой для выпечки. Обмакивайте каждую полоску в крем и кладите слоями в форму. Верхний слой не смазывайте, накройте пленкой, поставьте сверху тарелку и положите груз.

Поставьте торт на ночь в холодильник. Утром достаньте из холодильника, снимите груз и пленку, уберите разъемное кольцо и бумагу. Смажьте верх торта и бока оставшимся сметанным кремом.

И украсьте торт растопленным шоколадом, смешанным с молоком и маслом. Сметанный крем можно заменить любым по вашему вкусу. Например заварным.

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