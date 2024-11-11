Найпростіший морквяний торт: готується швидко і на смак просто приголомшливий
Цей торт простий і смачний. І апельсин надає йому особливого аромату.
Морквяні торти готують по всьому світу. Він дуже смачний і досить простий у приготуванні. Тож впорається з ним навіть кондитер-початківець. Рецептом поділилися на сайті Kanapulka.
Морквяний торт
Інгредієнти:
- морква — 400 г;
- апельсин — 1 шт (цедра і сік);
- три яйця;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик (10-15 гр);
- волоські горіхи — 70-80 гр;
- олія соняшникова — 100 мл;
- борошно — близько 250 г;
- розпушувач — 2 ч. л.
Для крему:
- вершки жирні (30-35%) — 150 мл;
- сирний сир — 200 г;
- цукрова пудра — 50 г;
Моркву натріть на дрібній тертці. Апельсин вимийте та насухо витріть. Зніміть цедру і вичавіть сік — додайте їх до моркви.
Яйця з цукром і ванільним цукром збийте міксером і влийте олію. Додайте просіяне борошно та розпушувач і замісіть тісто.
Перекладіть у тісто начинку з моркви й апельсина, і додайте подрібнені волоські горіхи. Добре перемішайте.
Дно форми для випічки застеліть пергаментом і перелийте тісто у форму і поставте випікатися за 180 градусів приблизно 50-60 хвилин, готовність перевіряйте сухою зубочисткою.
Готову основу для торта остудіть прямо у формі, потім дістаньте і розріжте на 2 або 3 коржі.
І готуйте крем: з'єднайте сирний сир, вершки та цукрову пудру. Збийте міксером, густоту крему можете регулювати додаванням вершків.
Промажте коржі кремом, зверху і з боків розподіліть крем, що залишився. За бажанням торт можна прикрасити подрібненими волоськими горіхами.
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