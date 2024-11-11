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Їжа

Найпростіший морквяний торт: готується швидко і на смак просто приголомшливий

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Фото: 1000.menu | Морквяний торт

Цей торт простий і смачний. І апельсин надає йому особливого аромату.

Морквяні торти готують по всьому світу. Він дуже смачний і досить простий у приготуванні. Тож впорається з ним навіть кондитер-початківець. Рецептом поділилися на сайті Kanapulka.

Морквяний торт

Інгредієнти:

  • морква — 400 г;
  • апельсин — 1 шт (цедра і сік);
  • три яйця;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик (10-15 гр);
  • волоські горіхи — 70-80 гр;
  • олія соняшникова — 100 мл;
  • борошно — близько 250 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Для крему:

  • вершки жирні (30-35%) — 150 мл;
  • сирний сир — 200 г;
  • цукрова пудра — 50 г;

Моркву натріть на дрібній тертці. Апельсин вимийте та насухо витріть. Зніміть цедру і вичавіть сік — додайте їх до моркви.

Яйця з цукром і ванільним цукром збийте міксером і влийте олію. Додайте просіяне борошно та розпушувач і замісіть тісто.

Перекладіть у тісто начинку з моркви й апельсина, і додайте подрібнені волоські горіхи. Добре перемішайте.

Дно форми для випічки застеліть пергаментом і перелийте тісто у форму і поставте випікатися за 180 градусів приблизно 50-60 хвилин, готовність перевіряйте сухою зубочисткою.

Готову основу для торта остудіть прямо у формі, потім дістаньте і розріжте на 2 або 3 коржі.

І готуйте крем: з'єднайте сирний сир, вершки та цукрову пудру. Збийте міксером, густоту крему можете регулювати додаванням вершків.

Промажте коржі кремом, зверху і з боків розподіліть крем, що залишився. За бажанням торт можна прикрасити подрібненими волоськими горіхами.

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