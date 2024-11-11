Самый простой морковный торт: готовится быстро и на вкус просто потрясающий
Этот торт простой и вкусный. И апельсин придает ему особый аромат.
Морковные торты готовят по всему миру. Он очень вкусный и довольно простой в приготовлении. Так что справится с ним даже начинающий кондитер. Рецептом поделились на сайте Kanapulka.
Морковный торт
Ингредиенты:
- морковь — 400 г;
- апельсин — 1 шт (цедра и сок);
- три яйца;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик (10-15 гр);
- грецкие орехи — 70-80 гр;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- мука — около 250 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Для крема:
- сливки жирные (30-35%) — 150 мл;
- творожный сыр — 200 г;
- сахарная пудра — 50 г;
Морковь натрите на мелкой терке. Апельсин вымойте и насухо оботрите. Снимите цедру и выжмите сок — добавьте их к моркови.
Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбейте миксером и влейте масло. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель и замесите тесто.
Переложите в тесто начинку из моркови и апельсина, и добавьте дробленые грецкие орехи. Хорошо перемешайте.
Дно формы для выпечки застелите пергаментом и перелейте тесто в форму и поставьте выпекаться при 180 градусах около 50-60 минут, готовность проверяйте сухой зубочисткой.
Готовую основу для торта остудите прямо в форме, затем достаньте и разрежьте на 2 или 3 коржа.
И готовьте крем: соедините творожный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбейте миксером, густоту крема можете регулировать добавлением сливок.
Промажьте коржи кремом, сверху и по бокам распределите оставшийся крем. По желанию торт можно украсить дроблеными грецкими орехами.
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