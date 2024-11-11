Самый простой морковный торт: готовится быстро и на вкус просто потрясающий

Этот торт простой и вкусный. И апельсин придает ему особый аромат.

Морковные торты готовят по всему миру. Он очень вкусный и довольно простой в приготовлении. Так что справится с ним даже начинающий кондитер. Рецептом поделились на сайте Kanapulka.

Морковный торт

Ингредиенты:

морковь — 400 г;

апельсин — 1 шт (цедра и сок);

три яйца;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик (10-15 гр);

грецкие орехи — 70-80 гр;

масло подсолнечное — 100 мл;

мука — около 250 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Для крема:

сливки жирные (30-35%) — 150 мл;

творожный сыр — 200 г;

сахарная пудра — 50 г;

Морковь натрите на мелкой терке. Апельсин вымойте и насухо оботрите. Снимите цедру и выжмите сок — добавьте их к моркови.

Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбейте миксером и влейте масло. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель и замесите тесто.

Переложите в тесто начинку из моркови и апельсина, и добавьте дробленые грецкие орехи. Хорошо перемешайте.

Дно формы для выпечки застелите пергаментом и перелейте тесто в форму и поставьте выпекаться при 180 градусах около 50-60 минут, готовность проверяйте сухой зубочисткой.

Готовую основу для торта остудите прямо в форме, затем достаньте и разрежьте на 2 или 3 коржа.

И готовьте крем: соедините творожный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбейте миксером, густоту крема можете регулировать добавлением сливок.

Промажьте коржи кремом, сверху и по бокам распределите оставшийся крем. По желанию торт можно украсить дроблеными грецкими орехами.

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