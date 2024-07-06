Сладкий блинный торт: рецепт вкусного и простого десерта

Сладкий блинный торт — это десерт, который легко приготовить.

Related video

Множество слоев мягких блинов, подслащенных двумя нежными йогуртовыми кремами, один из которых ароматизирован ванилью, а другой обогащен свежей клубничной мякотью. Между одним блинчиком и другим также есть кусочки свежих фруктов: абрикосов, персиков и клубники, которые вы, однако, можете заменить другими фруктами по своему вкусу. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Сладкий блинный торт

Ингредиенты:

цельное молоко — 500 мл;

мука — 250 г;

три яйца;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 40 г;

апельсиновая цедра одного апельсина;

стручок ванили и семена ½;

соль по вкусу.

Для йогуртового крема:

греческий йогурт — 500 г;

сахарная пудра — 25 г;

стручок ванили и семена ½.

Для клубничного крема:

греческий йогурт — 500 г;

клубника — 60 г;

сахарная пудра — 25 г.

Для украшения:

греческий йогурт — 100 г;

свежие жидкие сливки — 150 г;

сахарная пудра — 20 г.

Фрукты для начинки:

Спелые абрикосы, персики, клубника, или любые фрукты и ягоды по вашему вкусу.

Сначала приготовьте блинчики. В миску с высокими краями поместите предварительно просеянную муку, сахарный песок, семена половины стручка ванили или пакетик ванилина, 1 щепотка соли и молока. Взбейте смесь ручным венчиком или электрическим миксером, пока она не станет гладкой, бархатистой и без комочков. В отдельной миске взбейте яйца вилкой, затем добавьте их к остальным ингредиентам и продолжаем смешивать. Растопите сливочное масло в кастрюле на слабом огне и дайте ему остыть, затем добавьте его в блинную смесь и тщательно перемешайте. Наконец, добавьте в смесь тертую апельсиновую цедру.

Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получилась густая смесь без комочков. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте ему постоять минимум полчаса в холодильнике. По истечении необходимого времени отдыха достаньте тесто из холодильника и начните печь блины: нагрейте форму для блинов или сковороду с антипригарным покрытием диаметром 20 см. Растопите небольшой кусочек сливочного масла и распределите его по всей поверхности сковороды с помощью кухонной бумаги. Затем половником выливайте блинное тесто на сковороду и пекине тонкие блинчики, переворачивайте, когда они станут румяными.

Готовые блины складывайте на большое блюдо.

Теперь переходим к кремам для начинки. Для йогуртового крема: в миску положите 500 г греческого йогурта и добавьте просеянную сахарную пудру. Перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, затем разрежьте половину стручка ванили и добавьте семена, затем перемешайте смесь.

Для клубничного крема: действуйте, как для йогуртового крема, затем поместите в миску 500 г греческого йогурта и добавьте просеянную сахарную пудру, перемешав ингредиенты. На этом этапе вымойте клубнику, измельчите и процедите через сито. Добавьте мякоть в греческий йогурт и тщательно перемешайте.

Нарежьте фрукты для начинки кубиками.

Теперь можно приступать к сборке торта: возьмите сервировочную тарелку и на дно тарелки намажьте немного йогуртового крема, чтобы блин, выполняющий роль основы, не соскользнул. Положите первый блин и намажьте примерно две столовые ложки крема из белого йогурта.

Добавляем ложку фруктовых кубиков и распределяем их по всей поверхности, затем накрываем слой еще одним блином. Этот блин смажьте клубничным кремом, положите фрукты и накройте блином. Продолжайте, пока блины не кончатся.

Для украшения смешайте 100 г греческого йогурта и разбавьте его свежими жидкими сливками. Затем добавьте просеянную сахарную пудру и перемешайте ложкой до получения жидкого крема.

Ложкой постепенно выливаем полученный крем на верх торта, начиная с центра, украсьте фруктами и листиками мяты.

Сладкий блинный торт можно хранить в холодильнике до 2 дней, накрыв пищевой пленкой.

Читайте также:

Хит сезона: рецепт слоек с клубникой и сливочным кремом (видео)

Лучший в мире: рецепт торта из Норвегии с интересной историей

Легкий, но вкусный торт на кефире: рецепт вкусного десерта