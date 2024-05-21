Сдобный пирог с заварным кремом: как приготовить изысканный десерт

Заварной крем идеально сочетается со сдобным тестом. И у вас получается очень вкусный десерт.

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Пирог с заварным кремом – это очень вкусная и простая выпечка. Рассыпчатость песочного теста прекрасно сочетается с бархатистой консистенцией заварного крема. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Пирог с заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

мука 500 г;

холодное сливочное масло из холодильника — 250 г;

сахарная пудра — 200 г;

два яйца;

цедра одного лимона.

Для заварного крема:

молоко — 500 г;

4 яичных желтка;

сахар — 130 г

мука — 40 г

лимонная цедра.

Сначала приготовьте заварной крем. Налейте молоко в кастрюлю и добавьте цедру лимона. Нагрейте почти до кипения на слабом огне, время от времени помешивая. Тем временем поместите яичные желтки в другую кастрюлю и добавьте сахар.

Перемешиваем венчиком до получения однородной массы. Затем добавляем муку и снова перемешиваем венчиком. У вас должна получиться кремообразная и гладкая смесь без комочков.

Как только молоко закипит, снимите цедру с лимона и добавьте в яичную смесь, перемешивая венчиком. Поставьте кастрюлю обратно на слабый огонь и продолжайте помешивать.

Когда крем загустеет, перекладываем его в миску и накрываем пищевой пленкой, следя за тем, чтобы она соприкасалась с поверхностью крема. Дайте крему остыть.

Теперь готовьте тесто. Холодное сливочное масло нарезаем небольшими кусочками. Всыпьте муку в миксер, добавьте сливочное масло и перемешивайте, пока не получите смесь песочной консистенции.

Добавьте яйца, сахарную пудру и тертую цедру лимона. Перемешайте и переложите на стол.

Вымешивайте руками, сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.

Отделите треть теста, раскатайте скалкой до получения листа толщиной около 1 см. Поместите его в форму и удалите лишнее.

Проколите основание зубцами вилки. Выложите и распределите крем. Остальное тесто раскатайте до толщины 1 см, затем нарежьте полоски шириной 1 см.

Положите полоски на заварной крем сначала в одну сторону, затем в другую, чтобы получилась решетка. Дайте пирогу постоять в холодильнике 30 минут.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 170 градусов 25 минут. Остывший пирог посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

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