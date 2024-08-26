Лимонний курд: рецепт популярного та смачного десерта

Курд використовують, як самостійний десерт, а також додають до тортів, макарунів та тістечок.

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Про лимонний курд часто згадують у рецептах десертів. Його додають у макаруни з мигдального борошна, тістечка, та додають пікантності до тортів. Лимонний курд можна вживати і як окремий десерт. Лимонний курд — це густий крем на основі жовтків, вершкового масла, лимонного соку і цукру. Рецептом поділились на сайті Yasensvit.

Вигадали його у Великобританії. У курдів є багато варіацій на основі апельсина, грейпфрута, лайма. Деякі готують його з желатином. Але класичний рецепт лимонного курду обов’язково включає вершкове масло та жовтки.

Лимонний курд

Інгредієнти:

три яйця;

масло вершкове — 100 г;

три лимона;

цукрова пудра — 180 г.

Перед приготуванням поставте все необхідне для водяної бані. Щоб лимон віддав більше соку, покладіть його в мікрохвильовку на 10 секунд, покатайте по столу або заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб цитрус нагрівся до кімнатної температури.

Натріть лимони на дрібну тертку. Намагайтеся не зачепити білу частину шкірки. Вичавіть сок. Візьміть сотейник для водяної бані, кладемо в неї жовтки, пудру, сік, цедру і вершкове масло. Варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи лопаткою.

На даному етапі необхідно уважно стежити за температурою. Якщо довести масу до кипіння, жовтки зваряться і в вас вийде омлет. Якщо з курду пішов пар, треба зробити вогонь меншим. Поваріть 8-12 хвилин і зніміть з вогню.

Якщо ви не любите шматочки цедри, можна після готовності пропустити крем через сито. Готовий курд розлийте по ємностям, охолодіть і подавайте до столу.

Лимонний курд виходить гладенький та яскраво-жовтим.

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