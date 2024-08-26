Лимонный курд: рецепт популярного и вкусного десерта

Курд используют как самостоятельный десерт, а также добавляют к тортам, макарунам и пирожным.

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О лимонном курде часто упоминают в рецептах десертов. Его добавляют в макаруны из миндальной муки, пирожные, и для пикантности в торты. Лимонный курд можно употреблять и как отдельный десерт. Лимонный курд — это густой крем на основе желтков, сливочного масла, лимонного сока и сахара. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Придумали его в Великобритании. У курдов есть много вариаций на основе апельсина, грейпфрута, лайма. Некоторые готовят его с желатином. Но классический рецепт лимонного курда обязательно включает сливочное масло и желтки.

Лимонный курд

Ингредиенты:

три яйца;

масло сливочное — 100 г;

три лимона;

сахарная пудра — 180 г.

Перед приготовлением поставьте все необходимое для водяной бани. Чтобы лимон отдал больше сока, положите его в микроволновку на 10 секунд, покатайте по столу или заранее достаньте из холодильника, чтобы цитрус нагрелся до комнатной температуры.

Натрите лимоны на мелкую терку. Старайтесь не задеть белую часть кожуры. Выжмите сок. Возьмите сотейник для водяной бани, кладем в нее желтки, пудру, сок, цедру и сливочное масло. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая лопаткой.

На данном этапе необходимо внимательно следить за температурой. Если довести массу до кипения, желтки сварятся и у вас получится омлет. Если из курда пошел пар, надо сделать огонь меньше. Проварите 8-12 минут и снимите с огня.

Если вы не любите кусочки цедры, можно после готовности пропустить крем через сито. Готовый курд разлейте по емкостям, охладите и подавайте к столу.

Лимонный курд получается гладкий и ярко-желтым.

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