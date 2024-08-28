Нежный бисквит на кипятке: как приготовить основу для тортов без молока

Хорошо приготовленный бисквит считается прекрасной основой для многих тортов и пирожных. И этот готовится очень просто.

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Бисквиты можно готовить по-разному. Каждый рецепт хорош по своему. Многие любят готовить бисквит без молока на кипятке. Основа прекрасно замешивается и быстро увеличивается в объеме. После выпечки и созревания она получается довольно нежной, при этом сохраняет свою текстуру. Поэтому ее можно без проблем разрезать на 3-4 коржа, чтобы использовать для прослойки кремом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Готовить бисквитную основу можно двумя разными способами. В первом случае белки отделяются от желтков и взбиваются отдельно. Такой способ приготовления называется холодным. При горячем методе приготовления яйца взбиваются целиком.

Бисквит на кипятке

Ингредиенты:

четыре яйца;

вода — 50 мл;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

крахмал — 40 г;

мука пшеничная — 150 г;

сахар — 160 г.

Приготовление бисквита начнем с отделения белков от желтков. Белки взбиваем миксером на низких оборотах. Как только они начнут превращаться в пену, добавляем к ним половину сахара и еще раз тщательно взбиваем. Масса должна стать воздушной, но довольно плотной, чтобы она не стекала с миски при переворачивании;

В отдельной миске взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Смесь должна побелеть и увеличиться в объеме. И аккуратно вмешиваем желтковую массу в белковую. Лучше всего это делать лопаткой, приподнимая белки снизу.

Смешиваем пшеничную муку с крахмалом и разрыхлителем. Массу просеиваем в желтково-белковую смесь. Аккуратно перемешиваем.

Размягченное сливочное масло смешиваем с кипятком. Быстро размешиваем, чтобы масса стала однородной, затем ее добавляем к остальным компонентам и аккуратно перемешиваем.

Выливаем тесто в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

После приготовления даем бисквиту немного остыть. Через 10-15 минут вынимаем его из формы и отправляем остывать на решетку. Когда бисквит полностью остынет, оборачиваем его пищевой пленкой и отправляем на созревание в холодильник на 8-12 часов. Теперь его можно использовать для тортов.

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