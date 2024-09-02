Восхитительный домашний десерт: рецепт пирога с дыней

Такой пирог получается мягким и очень ароматным.

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Дынный пирог – это один тех домашних рецептом выпечки, который точно стоит попробовать. Особенно если купленная дыня оказалась твердой и не слишком сладкой – это исправит сахар. Рецептом поделились на сайте Ricetta.

Дынный пирог понравится даже самым маленьким, посыпанный сахарной пудрой. Ингредиенты рассчитаны на форму для торта диаметром 22 см.

Пирог с дыней

Ингредиенты:

3 яйца;

сахар — 180 г;

мякоть дыни — 500 г;

мука — 250 г;

подсолнечное масло — 100 г;

молоко — 50 мл;

разрыхлитель — 16 г.

Приготовление дынного пирога начнем с того, что взобьем яйца с сахарным песком, чтобы получилось легкая смесь.

Продолжая перемешивать электрическим венчиком, влейте подсолнечное масло и молоко.

Нарежьте дыню ломтиками, удалите кожуру и семена, затем нарежьте ее небольшими кусочками.

Добавьте 300 г дыни в тесто, перемешайте все венчиком, затем постепенно добавьте просеянную муку и разрыхлитель.

Как только получим однородную на вид смесь без комочков, добавляем к ней остальную часть дыни, нарезанную кубиками, стараясь распределить ее равномерно.

Смажьте маслом и посыпьте мукой форму диаметром 22 см и вылейте в нее смесь.

Готовьте в разогретой вентилируемой духовке при температуре 180° в течение 30 минут. Потом дайте пирогу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

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