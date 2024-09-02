Восхитительный домашний десерт: рецепт пирога с дыней
Такой пирог получается мягким и очень ароматным.
Дынный пирог – это один тех домашних рецептом выпечки, который точно стоит попробовать. Особенно если купленная дыня оказалась твердой и не слишком сладкой – это исправит сахар. Рецептом поделились на сайте Ricetta.
Дынный пирог понравится даже самым маленьким, посыпанный сахарной пудрой. Ингредиенты рассчитаны на форму для торта диаметром 22 см.
Пирог с дыней
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- сахар — 180 г;
- мякоть дыни — 500 г;
- мука — 250 г;
- подсолнечное масло — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- разрыхлитель — 16 г.
Приготовление дынного пирога начнем с того, что взобьем яйца с сахарным песком, чтобы получилось легкая смесь.
Продолжая перемешивать электрическим венчиком, влейте подсолнечное масло и молоко.
Нарежьте дыню ломтиками, удалите кожуру и семена, затем нарежьте ее небольшими кусочками.
Добавьте 300 г дыни в тесто, перемешайте все венчиком, затем постепенно добавьте просеянную муку и разрыхлитель.
Как только получим однородную на вид смесь без комочков, добавляем к ней остальную часть дыни, нарезанную кубиками, стараясь распределить ее равномерно.
Смажьте маслом и посыпьте мукой форму диаметром 22 см и вылейте в нее смесь.
Готовьте в разогретой вентилируемой духовке при температуре 180° в течение 30 минут. Потом дайте пирогу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
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