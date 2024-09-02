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Їжа

Яскраво і смачно: рецепт тарти з ягодами та фруктами

тарта з фруктами
Фото: olha.holovina/instagram

Ягоди та фрукти для тарти можна брати і на свій смак.

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Тарту, незважаючи на її назву, що означає "торт", назвати тортом складно. Це, швидше, відкритий пиріг із різноманітною начинкою, який приписують французькій кухні. Як приготувати тарту з ягодами і фруктами, розповіла кулінарний блогер Ольга Головіна. Вона виходить ніжною, смачною і готується дуже просто.

Сирна тарта з ягодами та фруктами

Інгредієнти:

  • борошно — 220 г;
  • масло — 120 г;
  • яйця — 1 шт;
  • крижана вода — 1 ст. л;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 30 г.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 250 г;
  • сметана — 120-140 г;
  • цукор — 100-110 г;
  • ванільний цукор — пакетик;
  • яйця — 3 шт;
  • крохмаль кукурудзяний — 30 г;
  • абрикоси;
  • малина.

Спосіб приготування:

До борошна додати нарізане холодне вершкове масло. Всипати цукор і сіль, пальцями перетерти в крихту. Додати яйце та крижану воду, замісити м'яке тісто. Перекласти його в пакет і залишити на 1-2 години в холодильнику (або 20 хв у морозилці).

Далі готуємо заливку. Для цього сир, сметану, цукор, ванільний цукор і яйця перебити блендером, додати крохмаль і ще раз перемішати до однорідності.

Тісто розкачати й викласти на форму, наколоти його виделкою. Викласти малину, залити сирною начинкою, зверху покласти половинки абрикосів.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 40-45 хвилин.

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