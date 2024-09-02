Яскраво і смачно: рецепт тарти з ягодами та фруктами
Ягоди та фрукти для тарти можна брати і на свій смак.
Тарту, незважаючи на її назву, що означає "торт", назвати тортом складно. Це, швидше, відкритий пиріг із різноманітною начинкою, який приписують французькій кухні. Як приготувати тарту з ягодами і фруктами, розповіла кулінарний блогер Ольга Головіна. Вона виходить ніжною, смачною і готується дуже просто.
Сирна тарта з ягодами та фруктами
Інгредієнти:
- борошно — 220 г;
- масло — 120 г;
- яйця — 1 шт;
- крижана вода — 1 ст. л;
- сіль — дрібка;
- цукор — 30 г.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 250 г;
- сметана — 120-140 г;
- цукор — 100-110 г;
- ванільний цукор — пакетик;
- яйця — 3 шт;
- крохмаль кукурудзяний — 30 г;
- абрикоси;
- малина.
Спосіб приготування:
До борошна додати нарізане холодне вершкове масло. Всипати цукор і сіль, пальцями перетерти в крихту. Додати яйце та крижану воду, замісити м'яке тісто. Перекласти його в пакет і залишити на 1-2 години в холодильнику (або 20 хв у морозилці).
Далі готуємо заливку. Для цього сир, сметану, цукор, ванільний цукор і яйця перебити блендером, додати крохмаль і ще раз перемішати до однорідності.
Тісто розкачати й викласти на форму, наколоти його виделкою. Викласти малину, залити сирною начинкою, зверху покласти половинки абрикосів.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 40-45 хвилин.
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