Ярко и вкусно: рецепт тарты с ягодами и фруктами
Ягоды и фрукты для тарты можно брать и по своему вкусу.
Тарту, несмотря на ее название, означающее "торт", назвать тортом сложно. Это, скорее, открытый пирог с разнообразной начинкой, который приписывают французской кухне. Как приготовить тарту с ягодами и фруктами, рассказала кулинарный блогер Ольга Головина. Она получается нежной, вкусной и готовится очень просто.
Творожная тарта с ягодами и фруктами
Ингредиенты:
- мука – 220 гр;
- масло – 120 гр;
- яйца – 1 шт;
- ледяная вода – 1 ст. л;
- соль – щепотка;
- сахар – 30 гр.
Для начинки:
- творог – 250 гр;
- сметана – 120-140 гр;
- сахар – 100-110 гр;
- ванильный сахар – пакетик;
- яйца – 3 шт;
- крахмал кукурузный – 30 гр;
- абрикосы;
- малина.
Способ приготовления:
К муке добавить нарезанное холодное сливочное масло. Всыпать сахар и соль, пальцами перетереть в крошку. Добавить яйцо и ледяную воду, замесить мягкий тесто. Переложить его в пакет и оставить на 1-2 часа в холодильнике (или 20 мин в морозилке).
Далее готовим заливку. Для этого творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйца перебить блендером, добавить крахмал и еще раз перемешать до однородности.
Тесто раскатать и выложить на форму, наколоть его вилкой. Выложить малину, залить творожной начинкой, сверху положить половинки абрикосов.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40-45 минут.
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