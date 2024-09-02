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Еда

Ярко и вкусно: рецепт тарты с ягодами и фруктами

тарта с фруктами
Фото: olha.holovina/instagram

Ягоды и фрукты для тарты можно брать и по своему вкусу.

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Тарту, несмотря на ее название, означающее "торт", назвать тортом сложно. Это, скорее, открытый пирог с разнообразной начинкой, который приписывают французской кухне. Как приготовить тарту с ягодами и фруктами, рассказала кулинарный блогер Ольга Головина. Она получается нежной, вкусной и готовится очень просто.

Творожная тарта с ягодами и фруктами

Ингредиенты:

  • мука – 220 гр;
  • масло – 120 гр;
  • яйца – 1 шт;
  • ледяная вода – 1 ст. л;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 30 гр.

Для начинки:

  • творог – 250 гр;
  • сметана – 120-140 гр;
  • сахар – 100-110 гр;
  • ванильный сахар – пакетик;
  • яйца – 3 шт;
  • крахмал кукурузный – 30 гр;
  • абрикосы;
  • малина.

Способ приготовления:

К муке добавить нарезанное холодное сливочное масло. Всыпать сахар и соль, пальцами перетереть в крошку. Добавить яйцо и ледяную воду, замесить мягкий тесто. Переложить его в пакет и оставить на 1-2 часа в холодильнике (или 20 мин в морозилке).

Далее готовим заливку. Для этого творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйца перебить блендером, добавить крахмал и еще раз перемешать до однородности.

Тесто раскатать и выложить на форму, наколоть его вилкой. Выложить малину, залить творожной начинкой, сверху положить половинки абрикосов.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40-45 минут.

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