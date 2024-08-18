Шарлотка на сметані: як приготувати пишний пиріг з яблуками

Якщо хочеться до чаю чогось ніжного та пухкого, то слід приготувати цю шарлотку.

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Шарлотка на сметані — це найкращий вибір з усіх можливих. Пиріг виходить пишним, із соковитими шматочками фруктів та цукровою верхівкою. Рецептом поділились на сайті Shuba.

Оскільки це не просто яблучна шарлотка, а шарлотка на сметані, важливо вибрати цей продукт правильно. Рекомендуємо використовувати сметану середньої жирності, 15%. Вона додає тісту ніжність.

Яблука краще обирайте з кисло-солодким смаком і щільною м’якоттю. Радимо сорти "антонівка", "симиренка", "гренні сміт" або схожі.

Шарлотка на сметані

Інгредієнти:

два яйця;

цукор — 1 склянка;

сметана — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 10 г;

яблуко — 600 г;

масло вершкове несолоне — 10 г.

Приготуйте тісто. В мисці збийте яйця з цукром до утворення пишної світлої маси. Додайте сметану і ванільний цукор до яєчної маси та добре перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася.

Поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем, акуратно перемішуючи лопаткою.

Яблука помийте, видаліть серцевини та поріжте тонкими скибочками. Змастіть форму для випікання маслом і присипте борошном або манкою, щоб шарлотка не прилипла.

Вилийте частину тіста у форму, розкладіть шар яблук, зверху налийте решту тіста. Випікайте шарлотку при температурі 180°C протягом 40-50 хвилин. Не відкривайте духовку в перші 30 хвилин, щоб тісто не осіло.

Перевіряйте готовність зубочисткою або шпажкою. Вона повинна виходити з пирога сухою. Коли шарлотка зі сметаною готова, зачекайте, коли вона остигне, та на бажання посипте зверху цукровою пудрою.

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