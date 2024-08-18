Шарлотка на сметані: як приготувати пишний пиріг з яблуками
Якщо хочеться до чаю чогось ніжного та пухкого, то слід приготувати цю шарлотку.
Шарлотка на сметані — це найкращий вибір з усіх можливих. Пиріг виходить пишним, із соковитими шматочками фруктів та цукровою верхівкою. Рецептом поділились на сайті Shuba.
Оскільки це не просто яблучна шарлотка, а шарлотка на сметані, важливо вибрати цей продукт правильно. Рекомендуємо використовувати сметану середньої жирності, 15%. Вона додає тісту ніжність.
Яблука краще обирайте з кисло-солодким смаком і щільною м’якоттю. Радимо сорти "антонівка", "симиренка", "гренні сміт" або схожі.
Шарлотка на сметані
Інгредієнти:
- два яйця;
- цукор — 1 склянка;
- сметана — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 10 г;
- яблуко — 600 г;
- масло вершкове несолоне — 10 г.
Приготуйте тісто. В мисці збийте яйця з цукром до утворення пишної світлої маси. Додайте сметану і ванільний цукор до яєчної маси та добре перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася.
Поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем, акуратно перемішуючи лопаткою.
Яблука помийте, видаліть серцевини та поріжте тонкими скибочками. Змастіть форму для випікання маслом і присипте борошном або манкою, щоб шарлотка не прилипла.
Вилийте частину тіста у форму, розкладіть шар яблук, зверху налийте решту тіста. Випікайте шарлотку при температурі 180°C протягом 40-50 хвилин. Не відкривайте духовку в перші 30 хвилин, щоб тісто не осіло.
Перевіряйте готовність зубочисткою або шпажкою. Вона повинна виходити з пирога сухою. Коли шарлотка зі сметаною готова, зачекайте, коли вона остигне, та на бажання посипте зверху цукровою пудрою.
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