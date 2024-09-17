Самый известный сливовый пирог в мире: рецепт из The New York Times

Рецепт этого пирога семь лет подряд публиковали по просьбам читателей.

Related video

Кулинарные рецепты часто бывают любимыми, но, пожалуй, ни один не сравниться со сливовым пирогом из газеты The New York Times. Семь лет один и тот же рецепт появлялся в газете в одном и том же виде по просьбам читателей. Его вырезали и хранили, но на всех вырезок не хватало и рецепт печатали снова.

Наконец, в редакции напечатали рецепт на специальной жесткой бумаге с перфорацией по краям, чтобы вырезка сохранялась дольше. Так что Мариан Буррос, которая работала кулинарным обозревателем и придумала этот пирог, стала настоящей звездой выпечки.

Пирог в итоге и правда получается очень вкусным и очень простым. Его также готовят с абрикосами и используют рецепт теста для маффинов.

Основа пирога — сдобное тесто. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сначала взбейте часть масла (120 г) вместе с сахаром (200 г). Удобнее это сделать при помощи миксера: масло должно стать пышным и бледным, а сахар — полностью раствориться.

Сливовый пирог из The New York Times

Ингредиенты:

¾ (в оригинальном рецепте 1983 года 1 стакан) сахара;

½ стакана сливочного масла, размягченного (это ровно 113 г);

1 стакан муки, просеянной;

1 чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли;

2 яйца;

12 слив (то есть 24 половинки) без косточек;

2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы для того, чтобы посыпать пирог.

Основа пирога — сдобное тесто. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сначала взбейте часть масла (120 г) вместе с сахаром (200 г). Удобнее это сделать при помощи миксера: масло должно стать пышным и бледным, а сахар — полностью раствориться.

Вмешайте в масляную массу два яйца — сначала одно, потом другое, дождавшись, пока первое полностью соединится с будущим тестом.

Отмерьте 150 грамм муки, добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и просейте все вместе в отдельную миску. Продолжая взбивать масло с яйцами, частями вмешайте муку. Добавьте соль и вымешайте тесто до однородности.

Форму диаметром 23–25 см выстелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Сливы вымойте, разрежьте пополам и удалите косточку. Выложите половинки слив на тесто срезом вниз, слегка вдавив их в поверхность пирога.

Оставшийся сахар смешайте с корицей и посыпьте им верхушку пирога. Выпекайте пирог около 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Проверьте готовность шпажкой, проткните ею центр пирога: если тесто не налипает, пирог пропекся.

Читайте также:

Очень просто приготовить и результат вас поразит: рецепт лимонного перевернутого пирога

Ярко и вкусно: рецепт тарты с ягодами и фруктами

Восхитительный домашний десерт: рецепт пирога с дыней