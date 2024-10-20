Сонце вступило в найактивніший період за останні 11 років: що чекає на Землю

Зазвичай цей період триває близько двох років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі. Окрім цього, сонячні спалахи та викиди можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем, радіозв’язку та навіть електромереж.

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Сонце досягло свого максимального періоду активності за останні 11 років. Науковці NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) пояснили, що у найближчі два роки варто очікувати на додаткові яскраві полярні сяйва, а також на можливі збої в роботі супутників, GPS та інших технологій. Про це пише The Washington Post.

Вже зараз відзначено сильні викиди сонячних часток, які спричинили рідкісні червоні та фіолетові сяйва, що було видно аж до Індії та Багамських островів. Однак, ці спалахи також вплинули на роботу супутників і порушили GPS-сигнали.

Що таке сонячний максимум

Сонячний цикл триває 11 років, і кожен цикл включає періоди мінімальної та максимальної активності. Під час піку — сонячного максимуму — Сонце випромінює більше енергії у вигляді сонячних спалахів та корональних викидів маси. Цей процес спричиняє як полярні сяйва, так і можливі технологічні збої на Землі.

"Те, що ми наразі відчуваємо від Сонця, свідчить про те, що воно досягло максимальної фази сонячного циклу. У нас близько двох років максимального періоду, тому ми очікуємо ще близько року максимальної фази", — зазначила Ліза Аптон, співголова міжнародної групи експертів, що займається прогнозуванням сонячних циклів.

Як це впливає на Землю

В останні місяці на Землі фіксувалися потужні сонячні бурі. У травні 2024 року спалах, що отримав найвищий бал 5 за шкалою NOAA, викликав найяскравіші полярні сяйва за останні 500 років, які було видно в усіх штатах США, Ямайці та Південній Африці. Ця буря також спричинила збої в GPS-системах, завдавши значних збитків сільському господарству.

У жовтні нова сильна буря (рівень 4 із 5) знову подарувала видовищні сяйва, навіть у таких незвичних для цього місцях, як Флорида та Туреччина.

Очікується, що протягом наступних двох років сонячна активність залишатиметься високою, що означає більше подібних бур і сяйв. Хоча сонячний цикл поступово йтиме на спад, це не гарантує відсутності нових сильних бур, оскільки навіть на завершальних етапах сонячної активності можливі великі спалахи.

Деякі з найбільших сонячних бур, які вражали Землю, як-от травнева буря 1921 року, що принесла широке полярне сяйво та пошкодила телеграфні системи в Нью-Йорку, сталися, коли сонце виходило з сонячного максимуму.

Нагадаємо, у далекому майбутньому Сонце може розширитися і поглинути Меркурій, Венеру і, можливо, навіть Землю.

13 жовтня у Чорноморську Одеської області помітили найяскравішу комету за останнє десятиліття ATLAS.