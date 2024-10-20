Солнце вступило в самый активный период за последние 11 лет: что ждет Землю

Обычно этот период длится около двух лет и может вызывать яркие полярные сияния на Земле. Кроме этого, солнечные вспышки и выбросы могут влиять на работу спутников, навигационных систем, радиосвязи и даже электросетей.

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Солнце достигло своего максимального периода активности за последние 11 лет. Ученые NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) объяснили, что в ближайшие два года стоит ожидать дополнительные яркие полярные сияния, а также возможные сбои в работе спутников, GPS и других технологий. Об этом пишет The Washington Post.

Уже сейчас отмечены сильные выбросы солнечных частиц, которые вызвали редкие красные и фиолетовые сияния, что было видно вплоть до Индии и Багамских островов. Однако, эти вспышки также повлияли на работу спутников и нарушили GPS-сигналы.

Что такое солнечный максимум

Солнечный цикл длится 11 лет, и каждый цикл включает периоды минимальной и максимальной активности. Во время пика — солнечного максимума — Солнце излучает больше энергии в виде солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Этот процесс вызывает как полярные сияния, так и возможные технологические сбои на Земле.

"То, что мы сейчас чувствуем от Солнца, свидетельствует о том, что оно достигло максимальной фазы солнечного цикла. У нас около двух лет максимального периода, поэтому мы ожидаем еще около года максимальной фазы", — отметила Лиза Аптон, сопредседатель международной группы экспертов, занимающейся прогнозированием солнечных циклов.

Как это влияет на Землю

В последние месяцы на Земле фиксировались мощные солнечные бури. В мае 2024 года вспышка, получившая высший балл 5 по шкале NOAA, вызвала самые яркие полярные сияния за последние 500 лет, которые были видны во всех штатах США, Ямайке и Южной Африке. Эта буря также вызвала сбои в GPS-системах, нанеся значительный ущерб сельскому хозяйству.

В октябре новая сильная буря (уровень 4 из 5) снова подарила зрелищные сияния, даже в таких необычных для этого местах, как Флорида и Турция.

Ожидается, что в течение следующих двух лет солнечная активность будет оставаться высокой, что означает больше подобных бурь и сияний. Хотя солнечный цикл постепенно будет идти на спад, это не гарантирует отсутствия новых сильных бурь, поскольку даже на завершающих этапах солнечной активности возможны крупные вспышки.

Некоторые из крупнейших солнечных бурь, которые поражали Землю, например майская буря 1921 года, которая принесла широкое полярное сияние и повредила телеграфные системы в Нью-Йорке, произошли, когда солнце выходило из солнечного максимума.

Напомним, в далеком будущем Солнце может расшириться и поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю.

13 октября в Черноморске Одесской области заметили самую яркую комету за последнее десятилетие ATLAS.