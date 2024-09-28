Тотальное уничтожение или выживание: что ждет Землю после эволюции Солнца

В далеком будущем Солнце, вероятно, расширится настолько, что поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю. Однако ученые отмечают, что у нашей планеты есть шансы выжить.

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Астрономы открыли удивительную планетную систему, которая может позволить заглянуть в далекое будущее Земли. Это открытие включает планету размером с Землю, вращающуюся вокруг белой карликовой звезды, расположенной на расстоянии около 4000 световых лет от нас, пишет IFLScience.

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Эта система свидетельствует, что даже по мере того, как звезды эволюционируют и расширяются, планеты потенциально могут пережить разрушительные изменения, предлагая представление о том, что может произойти с нашим собственным миром через миллиарды лет.

Солнце, желтая звезда среднего возраста, со временем исчерпает водород в своем ядре, что приведет к значительным преобразованиям. Когда это произойдет, Солнце превратится в красного гиганта, внешние слои которого поглотят Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю.

Однако существует вероятность, что Земля сможет избежать этой участи, переместившись на большую орбиту благодаря изменениям в распределении массы Солнца. Современный научный консенсус остается разделенным относительно того, сможет ли Земля полностью избежать этого расширения, но несомненно, что примерно через миллиард лет планета станет непригодной для жизни из-за повышения температуры и парникового эффекта, который возникнет в результате этого.

Доктор Кеминг Чжан, ведущий исследователь Калифорнийского университета в Сан-Диего, отметил неопределенность будущего Земли.

"Сейчас мы не имеем единого мнения относительно того, сможем ли мы избежать поглощения Земли красным гигантом Солнцем через 6 миллиардов лет, — пояснил он. — В любом случае, планета Земля будет пригодной для жизни еще около миллиарда лет".

В новооткрытой системе белый карлик, масса которого вдвое меньше массы Солнца, содержит планету размером с Землю на расстоянии, примерно вдвое превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Кроме того, массивный объект, возможно, коричневый карлик, масса которого в 17 раз превышает массу Юпитера, вращается еще дальше. Хотя эта система не является точной копией нашей Солнечной системы, она дает ученым уникальную возможность изучать выживание планет в фазе красного гиганта.

Джессика Лу, профессор астрономии из Калифорнийского университета в Беркли, также отметила важность этого открытия.

"Неизвестно, сможет ли жизнь на Земле выжить в этот период. Но, безусловно, самое важное то, что Солнце, когда оно станет красным гигантом, не поглотит Землю, — сказала она. — Эта новообретенная система является примером планеты — вероятно, землеподобной планеты, которая изначально находилась на схожей с Землей орбите — пережившей фазу красного гиганта своей звезды".

Обнаружение этой системы стало возможным благодаря явлению, известному как микролинзирование, когда гравитация более близкого объекта усиливает свет более удаленной звезды. Этот метод позволил ученым наблюдать систему опосредованно, изучая, как на нее влияет свет звезды, расположенной на расстоянии 25 000 световых лет в центре Млечного Пути. Отсутствие видимого света от центральной звезды привело исследователей к выводу, что это должен быть белый карлик.

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"Наши выводы основываются на исключении альтернативных сценариев, поскольку нормальную звезду было бы легко увидеть, — пояснил доктор Чжан, — Поскольку линза темная и имеет малую массу, мы пришли к выводу, что это может быть только белый карлик".

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