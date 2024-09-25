Сыграли важную роль: археологи нашли следы неизвестной цивилизации в Африке

В северо-западной части Африки археологи нашли свидетельства существования земледельческого сообщества времен неолита, о котором до сих пор не было известно. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, свидетельствующие о взаимодействии между общинами Северной Африки и Пиренейского полуострова.

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В Африке археологи нашли доказательства существования ранее неизвестного раннего земледельческого общества, датируемого периодом неолита. Исследование, проведенное на давно известном, но малоизученном месте Уэд-Бет на территории современного Марокко, выявило самый большой и древний сельскохозяйственный комплекс за пределами региона реки Нил в Африке, пишет Miami Herald.

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По оценкам исследователей, это общество существовало между 3400 и 2900 годами до нашей эры. Хотя Магриб, северо-западная часть Африки, был известен своей значимостью как в период палеолита, так и в более поздние исторические эпохи, в археологических знаниях об этом регионе остается значительный пробел в период с 4000 до н. э. до 1000 года до н. э. — период, отмеченный значительными изменениями во всем Средиземноморье.

Чтобы восполнить этот пробел, исследовательская группа из Кембриджского университета в Великобритании, Национального исследовательского совета Италии и Национального института археологии и наследия Марокко начала раскопки в Уэд-Бет. Благодаря их усилиям удалось обнаружить масштабное земледельческое поселение.

Среди находок — остатки одомашненных растений и животных, а также глиняная посуда и каменные орудия труда, датируемые периодом неолита. Исследователи также обнаружили следы больших ям для хранения, подобных тем, что находят на Пиренейском полуострове.

Эти ямы, а также наличие таких артефактов, как слоновая кость и страусиные яйца, свидетельствуют о значительном взаимодействии между общинами Северной Африки и Пиренейского полуострова.

Результаты исследования демонстрируют важную роль, которую Уэд-Бет и более широкий регион Магриба играли в доисторическом средиземноморском мире.

Авторы исследования отмечают, что в течение более чем века роль обществ Южного Средиземноморья в более поздней доисторической эпохе оставалась в значительной степени недооцененной, но не из-за отсутствия значительной активности, а из-за недостаточной исследованности.

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Сейчас стоянка Уэд-Бет является доказательством центрального влияния Магриба на развитие обществ как Средиземноморья, так и Африки. Исследователи также отметили важность рассмотрения этого места в более широком контексте, который признает связи между народами по обе стороны Средиземноморья в течение четвертого и третьего тысячелетий до н. э.

Хотя через средиземноморско-атлантические ворота, вероятно, происходило движение в обоих направлениях, Уэд-Бет определяется как уникальное африканское общество, которое сыграло ключевую роль в формировании тогдашнего культурного ландшафта.

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