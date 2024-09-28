Наша ответственность: в чем заключается проблема антропоцена

Влияние человека на окружающую среду изменило нашу планету, начав новую эпоху — антропоцен. Однако определить момент, когда все началось, крайне трудно даже для ученых.

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Недавнее исследование показало, что деятельность человека существенно изменила природные системы Земли, ознаменовав начало новой эпохи, которую часто называют антропоценом. Этот период, характеризующийся изменениями, вызванными деятельностью человека, имеет долговременное влияние на окружающую среду планеты, что вызывает дискуссии среди ученых относительно того, когда он на самом деле начался, пишет IFLScience.

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Хотя влияние человека было разным в разные времена и в разных регионах, определить точную точку отсчета оказалось сложно. За последние тысячелетия такие виды деятельности, как сельское хозяйство, начавшееся около 12 000 лет назад, и индустриализация, значительно изменили окружающую среду.

Развитие сельскохозяйственных обществ, практики ирригации и рост содержания углекислого газа и метана в атмосфере во время промышленной революции являются яркими примерами. Эти трансформации происходили в разное время и распространялись с разной скоростью, что затрудняет определение единого момента, когда человеческое влияние стало господствующей силой на планете.

Антропоценовая рабочая группа (AWG), недавно отказалась официально признать нашу нынешнюю эпоху антропоценом, в основном из-за отсутствия четких геологических маркеров. Чтобы решить эту проблему, исследователь Мичинобу Куваэ (Michinobu Kuwae) и его команда из Центра исследований морской среды проанализировали данные из 137 мировых археологических памятников, охватывающих период в 7700 лет.

Их исследование определило три потенциальные временные границы, когда влияние человека могло достичь пика: между 1855 и 1890 годами во время промышленной революции, между 1909 и 1944 годами, и, наконец, между 1948 и 1953 годами. Из них команда Кувае обнаружила, что последний период продемонстрировал самый резкий рост антропогенного воздействия, в частности, из-за распространения загрязняющих веществ, микропластика и радиоактивных материалов от ядерной деятельности.

По словам Кувае, 1952 год стал самым ярким глобальным сигналом антропогенных изменений, когда на разных континентах зафиксировали доказательства быстрых экологических сдвигов. Это исследование предоставляет ценную информацию о том, как человеческая деятельность сформировала системы Земли в глобальном масштабе, в корне изменив наше восприятие роли человечества в истории планеты. Кувае подчеркивает, что признание начала антропоцена имеет решающее значение для повышения осведомленности об экологической ответственности нынешнего поколения.

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Результаты исследования указывают на важность понимания этих изменений для содействия повышению общественного сознания относительно критической необходимости смягчения дальнейшего необратимого воздействия на Землю.

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