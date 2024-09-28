Тотальне знищення чи виживання: що чекає Землю після еволюції Сонця

У далекому майбутньому Сонце, ймовірно, розшириться настільки, що поглине Меркурій, Венеру і, можливо, навіть Землю. Проте вчені зазначають, що в нашої планети є шанси вижити.

Related video

Астрономи відкрили дивовижну планетну систему, яка може дати змогу зазирнути в далеке майбутнє Землі. Це відкриття включає планету розміром із Землю, що обертається навколо білої карликової зорі, розташованої на відстані близько 4000 світлових років від нас, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця система свідчить, що навіть у міру того, як зірки еволюціонують і розширюються, планети потенційно можуть пережити руйнівні зміни, пропонуючи уявлення про те, що може статися з нашим власним світом через мільярди років.

Сонце, жовта зоря середнього віку, з часом вичерпає водень у своєму ядрі, що призведе до значних перетворень. Коли це станеться, Сонце перетвориться на червоного гіганта, зовнішні шари якого поглинуть Меркурій, Венеру і, можливо, навіть Землю.

Однак існує ймовірність, що Земля зможе уникнути цієї долі, перемістившись на більшу орбіту завдяки змінам у розподілі маси Сонця. Сучасний науковий консенсус залишається розділеним щодо того, чи зможе Земля повністю уникнути цього розширення, але безсумнівно, що приблизно через мільярд років планета стане непридатною для життя через підвищення температури та парниковий ефект, що виникне внаслідок цього.

Доктор Кемінг Чжан, провідний дослідник Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, наголосив на невизначеності майбутнього Землі.

"Наразі ми не маємо єдиної думки щодо того, чи зможемо ми уникнути поглинання Землі червоним гігантом Сонцем через 6 мільярдів років, — пояснив він. — У будь-якому випадку, планета Земля буде придатною для життя ще близько мільярда років".

У нововідкритій системі білий карлик, маса якого вдвічі менша за масу Сонця, містить планету розміром із Землю на відстані, що приблизно вдвічі перевищує відстань між Землею та Сонцем. Крім того, масивний об'єкт, можливо, коричневий карлик, маса якого в 17 разів перевищує масу Юпітера, обертається ще далі. Хоча ця система не є точною копією нашої Сонячної системи, вона дає вченим унікальну можливість вивчати виживання планет у фазі червоного гіганта.

Джессіка Лу, професорка астрономії з Каліфорнійського університету в Берклі, також відзначила важливість цього відкриття.

"Невідомо, чи зможе життя на Землі вижити в цей період. Але, безумовно, найважливіше те, що Сонце, коли воно стане червоним гігантом, не поглине Землю, — сказала вона. — Ця новознайдена система є прикладом планети — ймовірно, землеподібної планети, яка спочатку перебувала на схожій з Землею орбіті — що пережила фазу червоного гіганта своєї зорі".

Виявлення цієї системи стало можливим завдяки явищу, відомому як мікролінзування, коли гравітація ближчого об'єкта посилює світло віддаленішої зірки. Цей метод дозволив ученим спостерігати систему опосередковано, вивчаючи, як на неї впливає світло зорі, розташованої на відстані 25 000 світлових років у центрі Чумацького Шляху. Відсутність видимого світла від центральної зірки привела дослідників до висновку, що це має бути білий карлик.

Важливо

Наша відповідальність: у чому полягає проблема антропоцену

"Наші висновки ґрунтуються на виключенні альтернативних сценаріїв, оскільки нормальну зірку було б легко побачити, — пояснив доктор Чжан. — Оскільки лінза темна і має малу масу, ми дійшли висновку, що це може бути тільки білий карлик".

Раніше Фокус писав про послання попередника 200-літньої давнини, яке археологи виявили в пляшці під час розкопок у Франції.

А також ми розповідали про сліди невідомої досі цивілізації виявлені в Африці. Дослідники знайшли свідчення існування землеробської спільноти часів неоліту.