В Одесской области заметили самую яркую комету за последнее десятилетие ATLAS (фото)

Астрономы прогнозировали, что 13 октября комета окажется на наименьшем расстоянии от Земли, после чего начнет понемногу удаляться от центральной части Солнечной системы и, в конце концов, вероятно, покинет ее.

Related video

Комета ATLAS пролетела над Черноморском в Одесской области. Астрономы утверждают, что это самая яркая комета за последние 13 лет. О явлении сообщают местные СМИ в воскресенье вечером, 13 октября.

Ранее научно-популярное издание о космосе Space предупреждало, что над западным горизонтом 13 октября после захода солнца появится комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань — ATLAS).

В Главной астрономической обсерватории НАН Украины пока не подтверждали пролет ракеты.

Что известно о ракете ATLAS

9 октября издание Space писало о том, что жители Земли смогут наблюдать за впечатляющим небесным явлением — кометой C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая впервые за 80 тысяч лет приближается к Земле.

Сообщалось, что 12 октября комета достигнет своей ближайшей точки к нашей планете, пролетев на расстоянии около 70 миллионов километров от Земли — примерно посередине между нами и Солнцем.

Наилучшие условия для наблюдения за этим космическим объектом в северном полушарии продлятся с 13 по 15 октября и в течение следующих двух недель, но при условии благоприятной погоды. Комету можно будет увидеть сразу после захода Солнца, низко над горизонтом. Астрономы прогнозировали яркость кометы на уровне -2 звездной величины, что сделает ее легко заметной на вечернем небе.

Первыми смогли увидеть эту комету жители южного полушария 28 сентября, но на утреннем небе. Теперь комета переместилась в северное полушарие и стала доступной для наблюдений вечером.

Комета C/2023 A3 имеет чрезвычайно высокую скорость — 60 км/с, что превышает третью космическую скорость, и гиперболическую орбиту. Это означает, что она впервые и в последний раз приближается к Солнцу, после чего навсегда отправится в межзвездное пространство нашей галактики.

Облако газа и пыли, окружающих ядро этой кометы, имеет диаметр 209 000 км, а длина хвоста составляет 18 млн км.

Напомним, 9 октября космический аппарат SOHO зафиксировал комету C/2023 A3 с хвостом длиной 29 млн км на фоне вспышки на Солнце