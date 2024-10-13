В Одеській області помітили найяскравішу комету за останнє десятиліття ATLAS (фото)

Астрономи прогнозували, що 13 жовтня комета опиниться на найменшій відстані від Землі, після чого почне потроху віддалятися від центральної частини Сонячної системи і, врешті-решт, імовірно, покине її.

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Комета ATLAS пролетіла над Чорноморськом в Одеській області. Астрономи стверджують, що це найяскравіша комета за останні 13 років. Про явище повідомляють місцеві ЗМІ в неділю ввечері, 13 жовтня.

Раніше науково-популярне видання про космос Space попереджало, що над західним горизонтом 13 жовтня після заходу сонця з'явиться комета C/2023 A3 (Цзіцзіньшань — ATLAS).

У Головній астрономічній обсерваторії НАН України поки що не підтверджували проліт комети.

Що відомо про комету Цзіцзіньшань — ATLAS

9 жовтня видання Space писало про те, що жителі Землі зможуть спостерігати за вражаючим небесним явищем — кометою C/2023 A3 (Цзіцзіньшань — ATLAS), яка вперше за 80 тисяч років наближається до Землі.

Повідомлялося, що 12 жовтня комета досягне своєї найближчої точки до нашої планети, пролетівши на відстані близько 70 мільйонів кілометрів від Землі — приблизно посередині між нами і Сонцем.

Найкращі умови для спостереження за цим космічним об'єктом у північній півкулі триватимуть з 13 до 15 жовтня і протягом наступних двох тижнів, але за умови сприятливої погоди. Комету можна буде побачити відразу після заходу Сонця, низько над горизонтом. Астрономи прогнозували яскравість комети на рівні -2 зоряної величини, що зробить її легко помітною на вечірньому небі.

Першими змогли побачити цю комету жителі південної півкулі 28 вересня, але на ранковому небі. Тепер комета перемістилася в північну півкулю і стала доступною для спостережень увечері.

Комета C/2023 A3 має надзвичайно високу швидкість — 60 км/с, що перевищує третю космічну швидкість, і гіперболічну орбіту. Комета вперше за 80 000 років наблизилася до Сонця, після чого вирушила до місця свого народження — у Хмару Оорта, що оточує Сонячну систему.

Хмара газу і пилу, що оточують ядро цієї комети, має діаметр 209 000 км, а довжина хвоста становить 18 млн км.

Нагадаємо, 9 жовтня космічний апарат SOHO зафіксував комету C/2023 A3 з хвостом завдовжки 29 млн км на тлі спалаху на Сонці.