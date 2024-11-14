Влада України ставить на перше місце гарантії безпеки, а не територію, — NYT

За словами журналістів, Київ вважає, що гарантії того, що РФ не відновить агресію, мають вирішальне значення для будь-якого врегулювання російсько-української війни.

Українська влада кілька місяців поспіль заявляла, що не поступиться окупованою Росією територією, проте зараз вона надає не менше значення отриманню гарантій безпеки, ніж тому, де може проходити лінія припинення вогню. Про це пише The New York Times.

Оскільки українські сили постійно втрачають позиції на сході, два високопосадовці заявили NYT, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", — зазначив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

Інший високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив журналістам, що територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки другорядне. Перше питання — це гарантії безпеки.

Автори матеріалу підкреслили, що Україна визначає свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу Росія отримала контроль над близько 20% української землі.

"Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією", — сказав Костенко.

Саме такий підхід, на думку журналістів, Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею.

"Всі розуміють, що яким би шляхом ми не пішли, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам", — наводять автори матеріалу слова президента України Володимира Зеленського.

В NYT також пояснили, що дискусії щодо потенційного врегулювання російсько-української війни загострилися після обрання наступним президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв наполягати на негайних переговорах.

"Це відхід від довготривалої позиції адміністрації Байдена, яка полягала в тому, що час і умови будь-якого врегулювання має визначати Україна. Пан Трамп відверто скептично ставиться до продовження американської допомоги Україні і заявив, що може покласти край війні за один день, не кажучи, як саме", — йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти навели результати жовтневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке показало, що 32% українців підтримали б ідею передачі території в обмін на мир.

Нагадаємо, 13 листопада видання Newsweek оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що ЗС РФ можуть напасти на Україну через 10-15 років, якщо Трамп досягне мирної угоди.

У цей же день The Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що українська промисловість має можливість протягом найближчого часу створити ядерну бомбу.