ЗС РФ можуть напасти на Україну через 10-15 років, якщо Трамп досягне мирної угоди, — Newsweek

Наразі незрозуміло, як повинна виглядати демілітаризована зона (ДМЗ) між Україною та РФ. Проте, за словами експертів, будь-яка ДМЗ дасть російським військам можливість відпочити, перезавантажитися і спланувати наступне вторгнення.

Якщо "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа вдасться втілити у життя та домовитись про демілітаризовану зону між Україною та Росією, то через 10-15 років ЗС РФ знову можуть напасти на українців. Про це пише Newsweek.

Журналісти уточнили, що наразі про те, як новообраний президент Дональд Трамп планує завершити війну в Україні відомо небагато. Проте один з варіантів, який, як вважається, розглядається — ефективне заморожування конфлікту і створення демілітаризованої зони.

Серед чиновників у таборі Трампа обговорюється ідея про те, що Україна пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а у цей час Вашингтон продовжуватиме надсилати зброю для стримування нової російської атаки.

Крім того, демілітаризована зона, між Росією і Україною, швидше за все, буде охоронятися європейськими силами, а не американськими військами.

Президент Чехії Петр Павел підтвердив ці твердження, заявивши, що майбутня угода може передбачати відтермінування вступу України до НАТО на двадцять років, надання Москві контролю над українською територією, яку вона зараз утримує, і передачу Європі довгострокової відповідальності за захист східного флангу континенту і сотень миль демілітаризованої території.

За словами колишнього помічника головнокомандувача Збройних сил України Дена Райса, Київ навряд чи погодиться на короткострокове припинення вогню, але значні європейські сили вздовж російського кордону з Україною необхідні, щоб зупинити спроби Росії захопити територію.

"Також не вирішено, чи буде демілітаризована зона включати міжнародно визнаний кордон між Росією та Україною. Присутність Києва в південній частині Курської області протягом останніх місяців ще більше ускладнює це питання", — йдеться у матеріалі.

Автори статті підкреслили, що дискусійним залишається також питання про те, наскільки широкою буде ця зона, чи погодяться європейські військові гарантувати, що вона залишиться вільною від російських або українських військових операцій, і чи буде вона тривалою.

"Мені важко уявити, щоб європейські збройні сили брали участь у демілітаризованих зонах", — сказав полковник запасу морської піхоти США у відставці Марк Кансіан.

Заступник керівника групи з питань Росії в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War Кароліна Гірд зазначила, якщо угода створить демілітаризовану зону, то вона буде на умовах Путіна та зміцнить контроль Кремля над українцями, які проживають на цих територіях.

"Він просто використає її як лінію фронту для наступного вторгнення в Україну через 10-15 років, після того, як його армія відпочине, відновиться та інституціоналізує уроки, які вона засвоїла в Україні", — сказала Гірд.

За її словами, створення демілітаризованої зони, незалежно від того, як вона виглядатиме, дасть російським військам привід відпочити, перезавантажитися і спланувати наступне вторгнення.

