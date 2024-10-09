КНДР повністю зупинить автомобільне та залізничне сполучення з Південною Кореєю, — Reuters

Армія Північної Кореї також заявила, що займеться зміцненням прикордонних районів. На Півдні побоюються ескалації.

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Армія Північної Кореї заявила, що з середи повністю перекриє автомобільні та залізні дороги, що ведуть до Південної Кореї, і зміцнить райони на своєму боці кордону. Про це повідомляє Reuters.

Демілітаризована зона

Ця заява віщує подальшу ескалацію активності поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї, що було рідкістю в останні роки до 2024 року.

У липні військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея вже кілька місяців цього року встановлює міни і загородження, а також створює пустки вздовж сильно мілітаризованого кордону, незважаючи на нещасні випадки. Також північнокорейські солдати наближалися до кордону, так що військовослужбовцям Південної Кореї довелося відкрити попереджувальний вогонь.

Північнокорейський вартовий пост на північній стороні демілітаризованої зони (ДМЗ), що розділяє дві Кореї, видно з прикордонного міста Паджу Фото: Getty Images

Генеральний штаб Корейської народної армії в заяві, переданій ЦТАК, повідомив, що це стало відповіддю на військові навчання, що проводилися в Південній Кореї, яку він назвав "головною ворожою державою і незмінним головним ворогом", а також на часті візити стратегічних ядерних сил США в регіон.

"Балаканина маніяків війни про "кінець" чиєїсь влади стала звичайною справою. Такі реалії показують серйозність ситуації, яку аж ніяк не можна обійти мовчанням", — повідомили північнокорейські ЗМІ. І зазначили, що зміцнювати свої кордони КНДР почала, повідомивши США.

"З 9 жовтня буде проведено будівництво для повного перекриття автомобільних і залізниць на території нашої сторони, з'єднаних з РК (Південною Кореєю), і для перетворення оборонних споруд на фортецю. У зв'язку з будівництвом оборонних споруд на чутливій території південного кордону о 09:45 годині 9 жовтня наша армія телефоном повідомила сторону американських військ, щоб уникнути непорозуміння і випадкового зіткнення", — резюмували в Армії КНДР.

Міністерство оборони Південної Кореї у своїй заяві повідомило, що Командування ООН було повідомлено про це питання, однак відмовилося надати подробиці.

Очолювані США сили ООН є багатонаціональними військовими силами і займаються справами в демілітаризованій зоні (ДМЗ) між двома Кореями, які формально залишаються в стані війни.

Нагадаємо, відносини КНДР і Південної Кореї остаточно зіпсувалися, коли відносини Кім Чен Ина і Володимира Путіна стали стратегічними. Північна Корея постачає до РФ снаряди, що обидві країни заперечують, а також повідомляють, що вже на території України було ліквідовано військових із КНДР.