КНДР полностью остановит автомобильное и железнодорожное сообщения с Южной Кореей, — Reuters

Армия Северной Кореи также заявила, что займется укреплением приграничных районов. На Юге опасаются эскалации.

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Армия Северной Кореи заявила, что со среды полностью перекроет автомобильные и железные дороги, ведущие в Южную Корею, и укрепит районы на своей стороне границы. Об этом сообщает Reuters.

Демилитаризованная зона

Это заявление предвещает дальнейшую эскалацию активности вблизи демаркационной линии, разделяющей две Кореи, что было редкостью в последние годы до 2024 года.

В июле военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея уже несколько месяцев в этом году устанавливает мины и заграждения, а также создает пустоши вдоль сильно милитаризованной границы, несмотря на несчастные случаи. Также северокорейские солдаты приближались к границе, так что военнослужащим Южной Кореи пришлось открыть предупредительный огонь.

Северокорейский караульный пост на северной стороне демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи, виден из приграничного города Паджу Фото: Getty Images

Генеральный штаб Корейской народной армии в заявлении, переданном ЦТАК, сообщил, что это стало ответом на военные учения, которые проводились в Южной Корее, которую он назвал "главным враждебным государством и неизменным главным врагом", а также на частые визиты стратегических ядерных сил США в регион.

"Болтовня маньяков войны о "конце" чьей-то власти стала обычным делом. Такие реалии показывают серьезность ситуации, которую отнюдь нельзя обойти молчанием", — сообщили северокорейские СМИ. И отметили, что укреплять свои границы КНДР начала, уведомив США.

"С 9 октября будет проведено строительство для полного перекрытия автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с РК (Южной Кореей), и для превращения оборонительных сооружений в крепость. В связи со строительством оборонительных сооружений на чувствительной территории южной границы в 09:45 часов 9 октября наша армия по телефону уведомила сторону американских войск, чтобы избежать недоразумения и случайного столкновения", — резюмировали в Армии КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи в своем заявлении сообщило, что Командование ООН было уведомлено о данном вопросе, однако отказалось предоставить подробности.

Возглавляемые США силы ООН являются многонациональными военными силами и курируют дела в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между двумя Кореями, которые формально остаются в состоянии войны.

Напомним, отношения КНДР и Южной Кореи окончательно испортились, когда отношения Ким Чен Ына и Владимира Путина стали стратегическими. Северная Корея поставляет в РФ снаряды, что обе страны отрицают, а также сообщается, что уже на территории Украины были ликвидированы военные из КНДР.