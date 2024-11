ВС РФ могут напасть на Украину через 10-15 лет, если Трамп достигнет мирного соглашения, — Newsweek

Пока непонятно, как должна выглядеть демилитаризованная зона (ДМЗ) между Украиной и РФ. Однако, по словам экспертов, любая ДМЗ даст российским войскам возможность отдохнуть, перезагрузиться и спланировать следующее вторжение.

Если "мирный план" новоизбранного президента США Дональда Трампа удастся воплотить в жизнь и договориться о демилитаризованной зоне между Украиной и Россией, то через 10-15 лет ВС РФ снова могут напасть на украинцев. Об этом пишет Newsweek.

Журналисты уточнили, что пока о том, как новоизбранный президент Дональд Трамп планирует завершить войну в Украине известно немного. Однако один из вариантов, который, как считается, рассматривается — эффективное замораживание конфликта и создание демилитаризованной зоны.

Среди чиновников в лагере Трампа обсуждается идея о том, что Украина пообещает не вступать в НАТО минимум 20 лет, а в это время Вашингтон будет продолжать посылать оружие для сдерживания новой российской атаки.

Кроме того, демилитаризованная зона, между Россией и Украиной, скорее всего, будет охраняться европейскими силами, а не американскими войсками.

Президент Чехии Петр Павел подтвердил эти утверждения, заявив, что будущее соглашение может предусматривать отсрочку вступления Украины в НАТО на двадцать лет, предоставление Москве контроля над украинской территорией, которую она сейчас удерживает, и передачу Европе долгосрочной ответственности за защиту восточного фланга континента и сотен миль демилитаризованной территории.

Важно

По словам бывшего помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Дэна Райса, Киев вряд ли согласится на краткосрочное прекращение огня, но значительные европейские силы вдоль российской границы с Украиной необходимы, чтобы остановить попытки России захватить территорию.

"Также не решено, будет ли демилитаризованная зона включать международно признанную границу между Россией и Украиной. Присутствие Киева в южной части Курской области в течение последних месяцев еще больше усложняет этот вопрос", — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что дискуссионным остается также вопрос о том, насколько широкой будет эта зона, согласятся ли европейские военные гарантировать, что она останется свободной от российских или украинских военных операций, и будет ли она длительной.

"Мне трудно представить, чтобы европейские вооруженные силы участвовали в демилитаризованных зонах", — сказал полковник запаса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

Заместитель руководителя группы по вопросам России в американском аналитическом центре Institute for the Study of War Каролина Гирд отметила, если соглашение создаст демилитаризованную зону, то она будет на условиях Путина и укрепит контроль Кремля над украинцами, проживающими на этих территориях.

"Он просто использует ее как линию фронта для следующего вторжения в Украину через 10-15 лет, после того, как его армия отдохнет, восстановится и институционализирует уроки, которые она усвоила в Украине", — сказала Гирд.

По ее словам, создание демилитаризованной зоны, независимо от того, как она будет выглядеть, даст российским войскам повод отдохнуть, перезагрузиться и спланировать следующее вторжение.

Напомним, 13 ноября издание The Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что украинская промышленность имеет возможность в течение ближайшего времени создать ядерную бомбу.

9 ноября The Telegraph сообщило, что Трамп может призвать европейские и британские войска к обеспечению буферной зоны в 1300 км между Украиной и РФ.