"Он псих": в соцсетях шокированы способом Илона Маска есть картошку фри

Фотография Маска, обедающего фастфудом из McDonald's вместе с Дональдом Трампом на борту частного самолета, стала вирусной в сети

Илон Маск, который стал очень близок с Дональдом Трампом после выборов в США, вызвал бурю эмоций в социальных сетях из-за того, как он ест картофель фри. Об этом пишет DailyMail.

Люди в соцсетях заметили, что Маск плеснул кетчупом в картофель фри. Дискуссия началась из-за вирусной фотографии Маска, обедающего фастфудом из McDonald's на борту частного самолета вместе с Робертом Кеннеди-младшим, Дональдом Трампом и его сыном Доном-младшим.

Фото Илона Маска на борту самолета Дональда Трампа Фото: Donald Trump Jr./X

После того, как изображение стало вирусным, люди заметили, что Маск плеснул кетчупом в коробку с картофелем фри вместо того, чтобы окунать ломтики картофеля в мисочку с кетчупом.

Тот самый картофель фри Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Предпочитаемый технологическим предпринимателем способ употребления картофеля фри по какой-то причине возмутил пользователей социальных сетей, и многие из них опубликовали свои реакции в X.

"Все еще раздражает, что Илон Маск кладет кетчуп в картонную упаковку с картофелем фри. Это нелепое поведение", — написал один из пользователей.

А другой заявил, что так картофель фри не едят: "Илон, что с тобой не так, лол?"

"То, что Илон кладет кетчуп на свою картошку фри, — это дьявольщина, но неудивительно", — добавил третий.

Четвертый назвал Маска "развращенным пещерным человеком" из-за его поступка, а еще один просто назвал Маска "психом".

Ранее на этой неделе это изображение уже стало вирусным в сети из-за реакции фанатика здорового образа жизни РФК-младшего на необходимость питаться в "Макдоналдсе", который очень любит его патрон, Дональд Трамп .

Марго Мартин, заместитель директора Трампа по коммуникациям, поделилась снимком, на котором главные шишки MAGA едят нездоровый фастфуд на борту Trump Force One после своего выступления на UFC 309.

"Точка зрения: проходя мимо столика крутых детей", — подписала пост Мартин, в то время как Трамп, судя по всему, наслаждался сэндвичем с филе-о-фиш, Биг-Маком и большой картошкой фри, в то время как его приятели заказали десять порций Макнаггетс, чизбургеры Quarter Pounder и картофель фри.

Однако многие поспешили задаться вопросом, почему сторонник движения "Сделаем Америку снова здоровой" Роберт Кеннеди-младший решил полакомиться угощениями из популярной сети ресторанов быстрого питания, ведь он давно проповедует здоровый образ жизни, в том числе выступает против обработанных пищевых продуктов.

Уморительный снимок нового министра здравоохранения и социальных служб, держащего в руках бургер из фастфуда и стакан кока-колы, вызвал переполох в Интернете.

"Примечательно, что Кеннеди не отказывается от McDonalds и Coca-Cola. Готов глотать химикаты, если это пойдет на пользу его хозяину", — написал один из пользователей на X.

Даже Дональд Трамп-младший прокомментировал их ироничный выбор еды, разместив то же изображение в своем аккаунте X и написав: "Сделаем Америку снова здоровой" начинается ЗАВТРА".

Пост Дональда Трампа-младшего Фото: Скриншот

В то время как все остальные дополняли свои блюда классическими соусами McDonald's, 47-й президент выставил в ряд шикарный ассортимент маленьких стеклянных баночек с кетчупом и майонезом.

Рядом с каждым блюдом стояли наборы столовых приборов золотистого цвета, завернутые в роскошные салфетки, а спикер Майк Джонсон улыбался, стоя позади команды.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ест Дональд Трамп. Он неоднократно объяснял, почему предпочитает фастфуд из популярных ресторанов. Но иногда он балует себя хорошо прожаренным стейком и мясным рулетом.