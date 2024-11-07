Боится открытых упаковок и любит фастфуд: что ест Дональд Трамп и как ему удается оставаться в форме

То, что ест Дональд Трамп вызывает большой интерес у журналистов, которые называют ее "диетой подростка". Ведь республиканец обожает фастфуд и газировку.

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За Дональдом Трампом так пристально следили во всех аспектах его жизни, что его выбор продуктов питания стал представлять самого президента. При весе в 108 кг и росте 1,9 м — согласно медицинскому осмотру во время его первого срока полномочий — врач Белого дома описал его как находящегося в "отличной форме". Фокус выяснил, что любит есть Дональд Трамп.

Прием в Белом доме, на котором подали фастфуд

Дональд Трамп неравнодушен к упакованным продуктам, начиная от Vienna Fingers (ванильное печенье с кремом) и заканчивая печеньем Oreo. Трамп также никогда не ест из ранее открытой упаковки, поэтому пакеты с печеньем следуют за ним, куда бы он ни пошел.

Завтрак Дональда Трампа

Трамп не большой любитель завтракать. В разговоре с Джесси Уолтерсом из Fox News в 2016 году он сказал: "Если смогу, то откажусь от завтрака. В этом смысле я буду обедать, но больше всего мне нравится ужин. Завтрак, Джесси, если я смогу его избежать, я с радостью это сделаю".

Но когда Трамп завтракает, он ест либо яичницу с беконом, либо хлопья, либо МакМаффин из Макдоналдса. Он не пьет кофе или чай. Он сказал: "Мое любимое блюдо — бекон с яйцами… бекон средней прожарки, а яйца пережаренные".

Дональд Трамп любит фастфуд Фото: Donald Trump/Twitter/X

Если вы не знакомы с американской терминологией, употребляемой в закусочных, МакМаффин означает, что яйцо жарится и переворачивается во время приготовления, и имеет неповрежденный, полностью сваренный желток.

А кукурузные хлопья он предпочитает из штата Айова, где выращивается кукуруза.

Обед Дональда Трампа

Трамп, как сообщается, не любитель много есть в течение дня. Его пищевые привычки раскрываются в книге Let Trump Be Trump, написанной бывшим менеджером кампании Кори Левандовски, где он утверждает, что "президент обычно обходился без еды 14-16 часов".

Однако он фанат мясного рулета. В 2005 году он и Мелания появились на шоу Марты Стюарт, где приготовили сэндвич с мясным рулетом, который, по словам Трампа, был его любимым блюдом.

Что ест Дональд Трамп на ужин

Он большой поклонник фастфуда, включая McDonald's, Burger King и KFC, но не только из-за вкуса и надежности. Он любит фастфуд с точки зрения безопасности. CNN цитирует Трампа: "Один плохой гамбургер, и вы можете уничтожить McDonald's. Один плохой гамбургер, и вы закрываете Wendy's и все эти другие места. Я люблю чистоту, и я думаю, что вам лучше пойти туда, чем, может быть, в какое-то место, о котором вы понятия не имеете, откуда берется еда".

По словам Левандовски, его любимый заказ — "полный обед в McDonald's из двух Биг-Маков, двух сэндвичей Filet-O-Fish и небольшого шоколадного коктейля — в общей сложности 2430 калорий". Трамп рассказал о своем заказе ведущему CNN Андерсону Куперу, сказав: "Это отличная штука".

Он настолько любит McDonald's, что попросил поваров Белого дома воссоздать еду из фастфуда. Энни Карни из Politico написала, что в резиденции все таки не смогли приготовить что-то похожее на оригинал.

Трамп также является поклонником пиццы, хотя он не любит есть корочку.

Дональд Трамп в рекламе Pizza Hut в 1995 году

Когда Трамп не ест жареную курицу или бургеры, он любит хорошо прожаренный стейк с кетчупом. Официант, обслуживавший Трампа и гостей в стейк-хаусе BLT, сказал: "Президент заказал хорошо прожаренный стейк. Выдержанный стейк по-нью-йоркски. Он ел его с кетчупом, как всегда. Гарниры и закуски на столе были общими. Перед едой подали три больших коктейля из креветок". Крабы и креветки – также присутствуют в меню 45-го президента США.

Дональд Трамп, похоже, не любит пробовать что-то новое. Журналист Крис Кристи говорит, что когда Трамп обедает в Jean-Georges, ресторане с тремя звездами Мишлен в Trump International Tower в Нью-Йорке, он просит персонализированный заказ, "что-то особенное, что вы для меня приготовили", а не экспериментирует с другими креативными блюдами ресторана.

Дональд Трамп в ресторане Trump International Tower в Нью-Йорке Фото: Donald Trump/Twitter/X

Когда дело дошло до еды в Белом доме, что часто случается в жизни любого президента, у Трампа снова появился предпочтительный режим питания. TIME сообщал, что Трампу, похоже, нравится, когда ему подают немного другую еду, чем его гостям. Когда им подают сливочный винегрет для салата, он получает заправку "Тысяча островов". Когда подают курицу, он единственный, кто получает дополнительный соус. А на десерт он получает два шарика ванильного мороженого с кусочком шоколадного кремового пирога, когда все остальные получают один шарик. Также он любит вишневое мороженое.

Закуски и напитки для Дональда Трампа

Дональд Трамп любит диетическую колу, по слухам, выпивая по 12 банок в день. Он не употребляет алкоголь, возможно, потому, что у его брата были проблемы с выпивкой, и он посоветовал Дональду не пить.

Он любит перекусывать чипсами и, судя по всему, заполнил кухню Белого дома чипсами Lay's и чипсами Doritos.

В форме Дональд Трамп себя держит, играя в гольф в собственном гольф-клубе во Флориде. А также, судя по всему, у него бывают периоды, когда он пытается есть более здоровую еду. Так, в 2018-м сообщалось, что он стал есть больше овощей, супов и рыбы.

Напомним, ранее Фокус также писал о самых роскошных автомобилях Дональда Трампа.