Боїться відкритих упаковок і любить фастфуд: що їсть Дональд Трамп і як йому вдається залишатися у формі

Те, що їсть Дональд Трамп, викликає неабиякий інтерес у журналістів, які називають її "дієтою підлітка". Адже республіканець обожнює фастфуд і газовану воду.

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За Дональдом Трампом так пильно стежили в усіх аспектах його життя, що його вибір продуктів харчування став представляти самого президента. При вазі в 108 кг і зрості 1,9 м — згідно з медичним оглядом під час його першого терміну повноважень — лікар Білого дому описав його як такого, що перебуває у "відмінній формі". Фокус з'ясував, що любить їсти Дональд Трамп.

Прийом у Білому домі, на якому подали фастфуд

Дональд Трамп небайдужий до упакованих продуктів, починаючи від Vienna Fingers (ванільне печиво з кремом) і закінчуючи печивом Oreo. Трамп також ніколи не їсть з раніше відкритого пакування, тому пакети з печивом слідують за ним, куди б він не пішов.

Сніданок Дональда Трампа

Трамп не великий любитель снідати. У розмові з Джессі Волтерсом із Fox News у 2016 році він сказав: "Якщо зможу, то відмовлюся від сніданку. У цьому сенсі я буду обідати, але найбільше мені подобається вечеря. Сніданок, Джессі, якщо я зможу його уникнути, я з радістю це зроблю".

Але коли Трамп снідає, він їсть або яєчню з беконом, або пластівці, або МакМаффін із Макдоналдса. Він не п'є кави або чаю. Він сказав: "Моя улюблена страва — бекон з яйцями... бекон середнього просмаження, а яйця пересмажені".

Дональд Трамп любить фастфуд Фото: Donald Trump/Twitter/X

Якщо ви не знайомі з американською термінологією, що вживається в закусочних, МакМаффін означає, що яйце смажиться і перевертається під час приготування, і має неушкоджений, повністю зварений жовток.

А кукурудзяним пластівцям він віддає перевагу зі штату Айова, де вирощується кукурудза.

Обід Дональда Трампа

Трамп, як повідомляється, не любитель багато їсти протягом дня. Його харчові звички розкриваються в книзі Let Trump Be Trump, написаній колишнім менеджером кампанії Корі Левандовскі, де він стверджує, що "президент зазвичай обходився без їжі 14-16 годин".

Однак він фанат м'ясного рулету. У 2005 році він і Меланія з'явилися на шоу Марти Стюарт, де приготували сендвіч із м'ясним рулетом, який, за словами Трампа, був його улюбленою стравою.

Що їсть Дональд Трамп на вечерю

Він великий шанувальник фастфуду, включно з McDonald's, Burger King і KFC, але не тільки через смак і надійність. Він любить фастфуд з точки зору безпеки. CNN цитує Трампа: "Один поганий гамбургер, і ви можете знищити McDonald's. Один поганий гамбургер, і ви закриваєте Wendy's і всі ці інші місця. Я люблю чистоту, і я думаю, що вам краще піти туди, ніж, можливо, в якесь місце, про яке ви поняття не маєте, звідки береться їжа".

За словами Левандовскі, його улюблене замовлення — "повний обід у McDonald's з двох Біг-Маків, двох сендвічів Filet-O-Fish і невеликого шоколадного коктейлю — загалом 2430 калорій". Трамп розповів про своє замовлення ведучому CNN Андерсону Куперу, сказавши: "Це чудова штука".

Він настільки любить McDonald's, що попросив кухарів Білого дому відтворити їжу з фастфуду. Енні Карні з Politico написала, що в резиденції все таки не змогли приготувати щось схоже на оригінал.

Трамп також є шанувальником піци, хоча він не любить їсти скоринку.

Дональд Трамп у рекламі Pizza Hut 1995 року

Коли Трамп не їсть смажену курку або бургери, він полюбляє добре просмажений стейк із кетчупом. Офіціант, який обслуговував Трампа і гостей у стейк-хаусі BLT, сказав: "Президент замовив добре просмажений стейк. Витриманий стейк по-нью-йоркськи. Він їв його з кетчупом, як завжди. Гарніри і закуски на столі були загальними. Перед їжею подали три великі коктейлі з креветок". Краби і креветки — також присутні в меню 45-го президента США.

Дональд Трамп, схоже, не любить пробувати щось нове. Журналіст Кріс Крісті каже, що коли Трамп обідає в Jean-Georges, ресторані з трьома зірками Мішлен у Trump International Tower у Нью-Йорку, він просить персоналізоване замовлення, "щось особливе, що ви для мене приготували", а не експериментує з іншими креативними стравами ресторану.

Дональд Трамп у ресторані Trump International Tower у Нью-Йорку Фото: Donald Trump/Twitter/X

Коли справа дійшла до їжі в Білому домі, що часто трапляється в житті будь-якого президента, у Трампа знову з'явився кращий режим харчування. TIME повідомляв, що Трампу, схоже, подобається, коли йому подають трохи іншу їжу, ніж його гостям. Коли їм подають вершковий вінегрет для салату, він отримує заправку "Тисяча островів". Коли подають курку, він єдиний, хто отримує додатковий соус. А на десерт він отримує дві кульки ванільного морозива зі шматочком шоколадного кремового пирога, коли всі інші отримують одну кульку. Також він любить вишневе морозиво.

Закуски та напої для Дональда Трампа

Дональд Трамп любить дієтичну колу, за чутками, випиваючи по 12 банок на день. Він не вживає алкоголь, можливо, тому, що в його брата були проблеми з випивкою, і він порадив Дональду не пити.

Він любить перекушувати чіпсами і, судячи з усього, заповнив кухню Білого дому чіпсами Lay's і чіпсами Doritos.

У формі Дональд Трамп себе тримає, граючи в гольф у власному гольф-клубі у Флориді. А також, судячи з усього, у нього бувають періоди, коли він намагається їсти більш здорову їжу. Так, у 2018-му повідомлялося, що він став їсти більше овочів, супів і риби.

Нагадаємо, раніше Фокус також писав про найрозкішніші автомобілі Дональда Трампа.