"Він псих": у соцмережах шоковані способом Ілона Маска їсти картоплю фрі

Фотографія Маска, який обідає фастфудом із McDonald's разом із Дональдом Трампом на борту приватного літака, стала вірусною в мережі.

Ілон Маск, який став дуже близьким із Дональдом Трампом після виборів у США, викликав бурю емоцій у соціальних мережах через те, як він їсть картоплю фрі. Про це пише DailyMail.

Люди в соцмережах помітили, що Маск хлюпнув кетчупом у картоплю фрі. Дискусія почалася через вірусну фотографію Маска, який обідає фастфудом із McDonald's на борту приватного літака разом із Робертом Кеннеді-молодшим, Дональдом Трампом і його сином Доном-молодшим.

Фото Ілона Маска на борту літака Дональда Трампа Фото: Donald Trump Jr./X

Після того, як зображення стало вірусним, люди помітили, що Маск хлюпнув кетчупом у коробку з картоплею фрі замість того, щоб занурювати скибочки картоплі в мисочку з кетчупом.

Та сама картопля фрі Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Спосіб вживання картоплі фрі, якому віддає перевагу технологічний підприємець, з якоїсь причини обурив користувачів соціальних мереж, і багато хто з них опублікував свої реакції в X.

"Усе ще дратує, що Ілон Маск кладе кетчуп у картонну упаковку з картоплею фрі. Це безглузда поведінка", — написав один із користувачів.

А інший заявив, що так картоплю фрі не їдять: "Ілоне, що з тобою не так, лол?"

"Те, що Ілон кладе кетчуп на свою картоплю фрі, — це диявольщина, але не дивно", — додав третій.

Четвертий назвав Маска "розбещеною печерною людиною" через його вчинок, а ще один просто назвав Маска "психом".

Раніше цього тижня це зображення вже стало вірусним у мережі через реакцію фанатика здорового способу життя РФК-молодшого на необхідність харчуватися в "Макдоналдсі", який дуже любить його патрон, Дональд Трамп.

Марго Мартін, заступник директора Трампа з комунікацій, поділилася знімком, на якому головні шишки MAGA їдять нездоровий фастфуд на борту Trump Force One після свого виступу на UFC 309.

"Точка зору: проходячи повз столик крутих дітей", — підписала пост Мартін, в той час, як Трамп, судячи з усього, насолоджувався сендвічем з філе-о-фіш, Біг-Маком і великою картоплею фрі, в той час, як його приятелі замовили десять порцій Макнаггетс, чизбургери Quarter Pounder і картоплю фрі.

Однак багато хто поспішив поцікавитися, чому прихильник руху "Зробимо Америку знову здоровою" Роберт Кеннеді-молодший вирішив поласувати частуваннями з популярної мережі ресторанів швидкого харчування, адже він давно проповідує здоровий спосіб життя, зокрема виступає проти оброблених харчових продуктів.

Сміховинний знімок нового міністра охорони здоров'я та соціальних служб, який тримає в руках бургер із фастфуду і склянку кока-коли, викликав переполох в Інтернеті.

"Примітно, що Кеннеді не відмовляється від McDonalds і Coca-Cola. Готовий ковтати хімікати, якщо це піде на користь його господареві", — написав один із користувачів на X.

Навіть Дональд Трамп-молодший прокоментував їхній іронічний вибір їжі, розмістивши те саме зображення у своєму акаунті X і написавши: "Зробимо Америку знову здоровою" починається ЗАВТРА".

Пост Дональда Трампа-молодшого Фото: Скриншот

У той час як всі інші доповнювали свої страви класичними соусами McDonald's, 47-й президент виставив у ряд шикарний асортимент маленьких скляних баночок з кетчупом і майонезом.

Поруч із кожною стравою стояли набори столових приборів золотистого кольору, загорнуті в розкішні серветки, а спікер Майк Джонсон посміхався, стоячи позаду команди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що їсть Дональд Трамп. Він неодноразово пояснював, чому віддає перевагу фастфуду з популярних ресторанів. Але іноді він балує себе добре просмаженим стейком і м'ясним рулетом.