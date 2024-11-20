Карибский кризис 2.0 и переговоры с Путиным: как президенты США разыгрывают разрешение на удары по РФ

Выход войны на глобальный уровень и "пас друга" Байдена Трампу

Разрешение США на удары дальнобойным оружием по территории РФ и новая российская ядерная доктрина. Обсудим версии.

В первую очередь, максимально несостоятельна версия касательно того, что это, мол, некая "мина", которую Байден оставляет Трампу и чуть ли не попытка не допустить приход оного к власти с помощью резкой радикализации ситуации в мире.

Начнем с того, что часть наших экспертов "набрасывают" на политическую систему США представления о политической культуре в Украине, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Вообще, аберрацией "переноса" в Украине грешат многие.

У нас принято проецировать на других свои представления о мире и формате политических отношений. Но если для пропагандиста самое опасное — поверить в собственную пропаганду, то для аналитика — не устранить фактор субъективного восприятия реальности.

К сожалению, в Украине многие представляют себе отношения республиканцев и демократов в стиле отношений Партии регионов и Нашей Украины, а отношения между Трампом и Байденом — в стиле отношений Порошенко и Зеленского.

Но в западной политической культуре не принято демонтировать мониторы в ситуационной комнате СНБО, купленные за "наличку". И не принято оставлять преемникам мины в виде "внезапных" изменений Конституции.

Более того, в США есть понятие "переходной администрации", когда все решения, принимаемые уходящей командой, согласовываются с командой победителя.

Так происходит и сейчас.

Более того, демократы в данный момент явно не в том тонусе, чтобы разыгрывать подобные "спектакли": они пребывают в состоянии электорального разгрома и политической деморализации. Особенно с учетом масштабов "техасской резни бензопилой" на выборах и президента, и парламента.

Более того, нет волевого источника для "хлопанья дверью". Байден явно не в таких кондициях, более того, он обижен на своих однопартийцев, так как до сих пор уверен, что победил бы Трампа, если бы его не списали в тираж.

Харрис после столь сильного личного поражения также не готова к роли "радикализатора". Кроме того, ее "заводские настройки" — это пребывание в тени более сильного лидера. Она никогда не брала инициативу в свои руки.

Тогда кто же? Блинкен? Да, он хорошо может сбацать на гитаре в киевском баре, но вряд ли способен на столь масштабную радикализацию.

Кроме того, необходимо учитывать, что с 15 декабря в США начинается мертвый политический сезон и он продлится до инаугурации нового президента в январе.

А за три недели, даже при очень сильном желании, новую модель войны запустить нельзя.

Тогда что же происходит?

Нынешняя история с дальнобойными ракетами напоминает бойсбольный матч. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Использую бейсбольную терминологию. Питчер — игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому, где его ловит кэтчер. Считается важнейшей позицией на поле.

Кэтчер — игрок, находящий за домом и принимающий подачи питчера. Важная позиция, требующая не только персональных навыков игрока, но и согласованности действий с питчером.

Теперь расставим игроков на поле.

Питчер — это Байден, а Кэтчер — это Трамп. Байден запускает мяч "радикализации", а Трамп должен его "поймать" в начале следующего года.

В этом есть очень важный смысл.

Дело в том, что мирные переговоры Трампа и Путина в нынешнем формате войны несут в себе ряд угроз для США и персонально для нового президента. Мы уже увидели, что даже звонок Шольца Путину вызвал критику в адрес Германии. Любая личная встреча с Путиным вызовет еще большее сопротивление в кругах западного истеблишмента.

Можно предположить, что Трамп просто не обратит внимание на подобные замечания. Но о чем тогда Трампу говорить с Путиным? О том, как линия разграничения пройдет в Запорожской или Херсонской области?

В нынешнем формате, война представляет собой региональный территориальный конфликт, например, как когда-то между Индией и Пакистаном или Ираном и Ираком.

Было бы странно, если бы Трамп вел переговоры об Украине без Украины и решал с Путиным некие территориальные вопросы, которые затрагивают национальные интересы другого суверенного государства. В любом случае, это выглядело бы крайне отрицательно и не было бы воспринято прежде всего в Украине и Европе.

Кстати, Путин всегда старался снизить статус войны против Украины с помощью таких эвфемизмов, как "СВО" и запрета называть войну войной. С другой стороны, Путин максимально повышает международный статус противостояния, подчеркивая, что это конфликт между Россией и Западом. И здесь уже термин "война" не только не запрещается, но и поощряется. А также пишется с большой буквы. В России даже начали прощупывать новый термин "Оборонительная Война" с Западом.

Байден всячески уходит от данной классификации. Его позиция была следующей: есть Россия как агрессор и Украина как жертва агрессии; никакого внешнего контекста у этого конфликта нет; любые попытки поиска такого контекста — оправдание агрессии; задача США — помочь Украине; Америке нечего обсуждать с Москвой (что не мешало проводить закрытые консультации по уровням эскалации).

Именно поэтому никакой встречи Байдена с Путиным в течение трех лет быть не могло, равно как и встречи Харрис с Путиным в течение ближайших четырех лет в случае ее победы.

Проводить в рамках такого "наследия" встречу Трампа и Путина крайне опасно для новой американской администрации.

Но это встреча, скорее всего, будет. И для ее проведения война РФ против Украины должна получить глобальный контекст. Уровень угроз должен выйти на международный уровень. То есть, это уже должно быть не просто "дело" двух противоборствующих сторон. Это должно касаться десятков стран и безопасности их граждан.

Это должен быть Карибский кризис 2.0.

Трамп пришел к власти под лозунгом "не допустить Третьей мировой войны". И к моменту его инаугурации общий фон должен быть именно таким.

Во время Карибского кризиса в 1962 году никто уже не вспоминал о Кубе, и Фидель Кастро не участвовал в переговорах Кеннеди и Хрущева.

Трамп должен именно предотвратить "Третью мировую войну". Именно об этом сейчас пишут его сторонники, например, Илон Маск, создавая соответствующий информационный контекст. За это можно получить Нобелевскую премию мира, войти в историю и стать героем документальных и художественных фильмов.

Но для разрядки, вначале должно возникнуть напряжение. Именно поэтому администрация Байдена выступила в качестве контрапункта администрации Трампа. Контрапункт — осмысленное противопоставление.

Зачем это нужно Байдену?

Самое главное, что это нужно глубинному государству.

Возможно тут присутствуют и некие личные моменты взаимоотношений двух политиков (скрытые договоренности). А возможно, это вообще не решение Байдена, а переходной администрации.

По большому счету, это не столь важно. Важно другое: Байден — подал, а Трампу теперь это ловить.

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