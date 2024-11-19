Нет никакого плана: зачем Трамп раздувает "мыльный пузырь" и о чем будет говорить с Путиным

О Трампе и нашем будущем.

Все предыдущие предложения людей, приближенных к новому президенту США свидетельствуют о таком:

Он стремится остановить российско-украинскую войну по принципу "война, стой, раз-два". Ему не очень важно, будут ли при этом учтены интересы Украины. Впрочем, интересы России ненамного важнее. Ему все равно, сколько будет держаться этот "мир". Он старенький, ему надо победу здесь и сейчас, триумфальную и шумную. Пусть кто-то другой это все поддерживает в равновесном состоянии. НО… Плана у него нет.

Вообще ни одного. Предложение "а давайте европейцы там поставят миротворцев" по степени общей абсурдности — это как "построим стену и заплатят мексиканцы", только на максималках.

Таким образом, он по состоянию на сейчас даже не имеет представления, как достичь хотя бы краткосрочного мира.

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Очень вероятно, что надеется просто задавить авторитетом. Такое уже было. Он таким образом за первый срок совершил офигенную внешнеполитическую победу — замирил и денуклеаризировал Северную Корею. О результате вы знаете.

Если он попытается повторить этот успех, это будет закрепление по линии разграничения под честное слово дорогого друга Владимира Владимировича.

Какие есть варианты у Украины?

Прежде всего, надо понять, что нас склоняют не к миру, а к временному перемирию. То есть, даже если оно будет провозглашено, будет новая агрессия. Вопрос в том, когда и на каких условиях.

Таким образом, имеет смысл торговаться за то, чтобы эти условия были для нас благоприятны. Идеальный вариант — "дорогой друг Дональд, мы не можем официально отказаться от оккупированных территорий, но готовы не воевать за них, пока ты президент. И даже с Курщины сами уйдем. Единственная просьба — договорись, чтобы россияне с Херсонщины и Запорожчины ушли".

Конечно, россияне начнут упираться. Но тогда как в том анекдоте — пусть Абрам не спит. То есть, пусть ругаться с Дональдом будет их задачей.

Мы на самом деле можем воевать без прямой поддержки США. На этом этапе — можем, при условии сохранения поддержки других государств. У нас сейчас узкие места не в поставках оружия. Но сохранится ли эта поддержка? Короче, вступаем в еще одну полосу турбулентности.

Впрочем, отдельно отмечу, что и противник тоже давно в ней.

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