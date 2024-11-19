Немає жодного плану: навіщо Трамп роздмухує "мильну бульбашку" і про що говоритиме з Путіним

Про Трампа та наше майбутнє.

Усі попередні пропозиції людей, наближених до нового президента США, свідчать про таке:

Він прагне зупинити російсько-українську війну за принципом "війна, стій, раз-два". Йому не надто важливо, чи буде водночас враховано інтереси України. Втім, інтереси Росії ненабагато важливіші. Йому все одно, скільки буде триматися цей "мир". Він старенький, йому треба перемогу тут і зараз, тріумфальну та гучну. Хай хтось інший це все підтримує в стані рівноваги. АЛЕ… Плану в нього немає.

Взагалі жодного. Пропозиція "а давайте європейці там поставлять миротворців" за ступенем загальної абсурдності — це як "побудуємо стіну і заплатять мексиканці", тільки на максималках.

Тобто, він станом на цей час навіть не має уявлення, як досягти хоча б короткотермінового миру.

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Дуже ймовірно, що Трамп сподівається просто затиснути авторитетом. Таке вже було. Він так за першого терміну здійснив офігенну зовнішньополітичну перемогу — замирив і денуклеаризував Північну Корею. Про результат ви знаєте.

Якщо він спробує повторити цей успіх, це буде закріплення по лінії розмежування під чесне слово дорогого друга Володимира Володимировича.

Які є варіанти в України?

Передусім, треба зрозуміти, що нас схиляють не до миру, а до тимчасового перемир'я. Себто, навіть якщо воно буде проголошено, буде нова агресія. Питання в тому, коли та на яких умовах.

Отже, є сенс торгуватися за те, щоб ці умови були для нас сприятливі. Ідеальний варіант — "любий друже Дональде, ми не можемо офіційно відмовитися від окупованих територій, але готові не воювати за них, поки ти президент. І навіть із Курщини самі підемо. Єдине прохання — домовся, щоб росіяни з Херсонщини та Запорожчини пішли".

Звісно, росіяни почнуть впиратися. Але тоді як в тому анекдоті — хай Абрам не спить. Тобто, хай лаятися з Дональдом буде їхнім завданням.

Ми насправді можемо воювати без прямої підтримки США. На цьому етапі — можемо, за умови збереження підтримки інших держав. У нас зараз вузькі місця не у постачаннях зброї. Але чи збережеться ця підтримка? Коротше, вступаємо в ще одну смугу турбулентності.

Втім, окремо зазначу, що й противник теж давно в ній.

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