Путин ужасно боится унижения. Почему для Кремля мир по правилам Трампа невозможен

Иллюзия быстрых переговоров

В последние недели мы все попали в ловушку неизбежности результативных переговоров. Давайте разберемся, насколько это реалистично.

1. Полномасштабное вторжение в 2022 году началось по двум причинам:

Путин считал, что скорая война поможет ему снова стать третьим полюсом мира и вернуть полный полицейский контроль над постсоветским пространством;

он допускал, что аннексия Украины и последующая аннексия Беларуси и Казахстана позволят остановить ползущую деславянизацию России.

2. Очень важно обратить внимание на то, что НИ ОДНА из этих целей на сегодня не достигнута (как по мне, и не может быть уже достигнута, но в Кремле это не понимают). И это ключевой момент для понимания того, как себя будет вести Путин во время переговоров с Трампом.

3. Второй важный момент, на который надо обратить внимание — изменение национальной идеи России после выборов императора Путина в марте 2024 года. С этого момента главная национальная идея России звучит так: "Путин хочет жить максимально долго и умереть в кресле Президента своей смертью". Все решения России принимаются исходя из этой идеи. Поэтому, когда мы анализируем то, может ли Путин сейчас согласиться на заморозку конфликта, то должны дать ответ на вопрос: что для его жизни менее угрожающе — мир или продолжение войны. Однозначного ответа нет, но исходя из нынешних реалий, выглядит так, что продолжение войны еще некоторое время может быть более комфортным — окончание войны требует решения массы социальных вопросов, к которым Россия не готова. Конечно, эти вопросы никуда не денутся, но они могут мягче восприняться обществом в случае безусловной победы. А мир на условиях Трампа будет многими в России восприниматься как навязанная извне победа.

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4. Стоит также обратить внимание на то, что Путин ужасно боится унижения, а пойти сейчас на переговоры на условиях Трампа для него — унижение.

5. В противовес всему этому есть одна вещь: экономика и все большая технологическая зависимость России от Китая, которая превращается в национальную угрозу. Уровень жизни в России падает, что бы там ни говорила официальная статистика и российские исследователи, даже из числа очень уважаемых хороших россиян. Да, это падение в перспективе пары лет не приведет к коллапсу образца 1989-1991 годов, но оно станет причиной глубинной стагнации российской экономики на следующее десятилетие. И это Путин прекрасно понимает.

6. Собственно перспективность переговоров зависит от двух факторов: осознание экономических угроз и ответ самим Путиным на вопрос "Почему это не унижение".

7. Пока, мне кажется, Путин не готов к переговорам. И в США явно недооценивают фактор психиатрии в голове Путина. "Преодоление" или "не преодоление" этих проблем станет ответом на вопрос, возможны ли переговоры вообще.

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