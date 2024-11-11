Кто решит судьбу Украины: главные мифы о войне и мире после победы Трампа

АМЕРИКАНО-УКРАИНСКИЕ МИФЫ

Вижу, как набирают популярность две выдумки.

Первая — о каком-то "Плане мира" от Д. Трампа. Нет там никакого плана. Еще несколько месяцев не будет. План — это реалистичное предложение, которое в значительной степени устраивает основных игроков, которыми в нашем случае являются: США, Китай, Россия, Украина (порядок по возможностям влияния на ситуацию). И если первое предложение не срабатывает, то предусмотрено второе, третье и так далее.

Президент Трамп сам не очень склонен к созданию планов, он скорее интуитивист, который действует по ощущениям. Поэтому Трампу сначала надо пройти инаугурацию, сформировать команду, дать поручение сформировать план на основании консультаций, которые активно происходят сейчас, а потом его утвердить.

На все это нужно время. А все, что сейчас появляется в СМИ и в высказываниях разных лиц, это фейки, политтехнологические вбросы и провокации с целью повлиять на ситуацию, включая борьбу за близость к новоизбранному президенту США.

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Второй миф — это тезис, что поскольку война идет на территории Украины, то Украина и должна решать условия, на которых можно остановить боевые действия. Это после высказывания президента В. Зеленского уже стало озвучивать наш МИД.

Звучит вроде бы убедительно, но на самом деле все с точностью до наоборот. Мир прагматичен до цинизма: если война идет на нашей территории, то это означает, что мы не в состоянии выгнать агрессора с оккупированных территорий. И поэтому вопросы войны и мира за нас будут рассматривать те, кто настолько сильны, что не допускают войну на территории собственных стран. В первую очередь, США и Китай.

Для того, чтобы об Украине не договаривались без Украины, надо иметь другие, более убедительные аргументы, чем яркая фраза спичрайтеров. В частности, другую ситуацию на фронте, где недоимперия продолжает наступать.

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