Трамп начал продавать эксклюзивные гитары с лозунгом своей предвыборной кампании (фото)

Гитара от новоизбранного главы Белого дома обойдется покупателям минимум в $1250, а вот музыкальный инструмент с подписью политика будет стоить куда дороже.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп расширил свою линейку фирменных продуктов, включив в нее серию гитар. Он опубликовал в Truth Social фотографию, где подписывает музыкальный инструмент, пишет Laredo Morning Times.

Последнее дополнение, "Limited Edition '45' Guitar", имеет дизайн американского флага и орла на корпусе, а также лозунг Трампа "Make America Great Again" на грифе. Эти гитары доступны как в акустическом, так и в электрическом стиле по цене $1250 и $1500 соответственно. Кроме того, есть модели "Presidential" и "God Bless the USA", а также гитары "Signature Edition", которые продаются по цене $10 000 долларов и включают в себя подпись Трампа.

Гитары украшены надписью "Make America Great Again" Фото: gettrumpguitars.com

Остается неясным, какое финансовое соглашение существует между Трампом и доходами от продажи гитар. Он имеет историю слияния своих политических и деловых интересов, и ряд фирменных продуктов был запущен с начала его кампании в Белом доме 2024 года. Некоторые из них, такие как "Официальная коллекция часов Трампа", связаны с CIC Ventures LLC, компанией, указанной в его декларации за 2023 год.

Гитара с подписью Трампа обойдется в $10 000 Фото: gettrumpguitars.com

На веб-сайтах, посвященных таким товарам, как часы, отмечается, что на них распространяется "платное лицензионное соглашение", тот же механизм, который позволял Трампу задолго до того, как он занялся политикой, годами получать прибыль от продажи всего: от воды до водки и стейков.

В преддверии своей победы на всеобщих выборах Трамп в этом году объявил о продаже серебряных монет достоинством $100 с изображением своего лица, а также призвал своих сторонников потратить $59,99 долларов Библию "Боже, благослови США". Книга, кроме перевода версии короля Якова, содержит копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятвы верности, а также рукописный припев песни кантри-певца Ли Гринвуда, под которую Трамп выходит на своих мероприятиях.

Он также продавал новые кроссовки с брендом Трампа на "Sneaker Con", мероприятии, которое позиционирует себя как "Величайшее шоу кроссовок на Земле", и пробовал себя в NFT, или невзаимозаменяемых токенах. За прошлый год республиканец заработал от $100 000 до миллиона на серии цифровых торговых карточек, где он был изображен в мультяшных образах, в том числе в виде астронавта, ковбоя и супергероя.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп побрил наголо мужа министра образования США.