Всплыло вирусное видео: Дональд Трамп бреет наголо мужа министра образования США

Во время "Битвы миллиардеров" в 2007 году нынешний избранный президент США Дональд Трамп после инсценированной ссоры обрил голову Винса Макмэна.

Дональд Трамп назначил 76-летнюю Линду Макмэн на должность главы Департамента образования. Голову ее мужа Винса Макмэна избранный президент США как-то побрил наголо и видео об этом неожиданно всплыло в соцсетях, мгновенно ставши вирусным, пишет Mint.

Отмечается, что Трамп был спонсором двух сезонов World Wrestling Entertainment WrestleMania, которые проводились в Trump Plaza в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Во время шоу WrestleMania 23 в 2007 году между Дональдом Трампом и промоутером рестлинга Винсом Макмэном возникла шуточная вражда, которые бизнесмены решили монетизировать в виде "Битвы миллиардеров". Проигравшего должны обрить наголо перед публикой.

Они выбрали себе по профессиональному рестлеру, который представлял их интересы на ринге. Трамп остановился на Бобби Лэшли, а Макмэн поддержал Умагу.

И поскольку выбранный Трампом борец победил ставленника Макмэна, последнему сбрили волосы на голове.

Линда Макмэн и Дональд Трамп Фото: The Independent

Макмэн женился на Линде в 1966 году. С ним она занималась промоушеном в реслинге с 1980 по 2009 годы. В первой администрации Трампа была главой Управления по делам малого бизнеса. В новом кабинете она, как заявил Трамп, будет использовать свой многолетний опыт лидерства и глубокое понимание как образования, так и бизнеса, чтобы дать возможность следующему поколению американских студентов сделать Америку страной номер один в сфере образования.

Напомним, что Дональд Трамп нашел работу для миллиардера Илона Маска, который поддерживал его на выборах. Он предложил ему должность в новом Департаменте эффективности государственного управления. А Нацразведку США может возглавить экс-офицер США Тулси Габбард, которая "находила" биолаборатории в Украине.