Спливло вірусне відео: Дональд Трамп голить наголо чоловіка міністра освіти США

Під час "Битви мільярдерів" у 2007 році нинішній обраний президент США Дональд Трамп після інсценованої сварки поголив голову Вінса Макмена.

Дональд Трамп призначив 76-річну Лінду Макмен на посаду голови Департаменту освіти. Голову її чоловіка Вінса Макмена обраний президент США якось поголив наголо і відео про це несподівано спливло в соцмережах, миттєво ставши вірусним, пише Mint.

Зазначається, що Трамп був спонсором двох сезонів World Wrestling Entertainment WrestleMania, які проводилися в Trump Plaza в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі.

Під час шоу WrestleMania 23 2007 року між Дональдом Трампом і промоутером рестлінгу Вінсом Макменом виникла жартівлива ворожнеча, яку бізнесмени вирішили монетизувати у вигляді "Битви мільярдерів". Того, хто програв, мали поголити наголо перед публікою.

Вони обрали собі по професійному рестлеру, який представляв би їхні інтереси на рингу. Трамп зупинився на Боббі Лешлі, а Макмен підтримав Умагу.

І оскільки обраний Трампом борець переміг ставленика Макмена, останньому збрили волосся на голові.

Лінда Макмен і Дональд Трамп Фото: The Independent

Макмен одружився з Ліндою 1966 року. З ним вона займалася промоушеном у реслінгу з 1980 по 2009 роки. У першій адміністрації Трампа була головою Управління у справах малого бізнесу. У новому кабінеті вона, як заявив Трамп, використовуватиме свій багаторічний досвід лідерства і глибоке розуміння як освіти, так і бізнесу, щоб дати можливість наступному поколінню американських студентів зробити Америку країною номер один у сфері освіти.

Нагадаємо, що Дональд Трамп знайшов роботу для мільярдера Ілона Маска, який підтримував його на виборах. Він запропонував йому посаду в новому Департаменті ефективності державного управління. А Нацрозвідку США може очолити ексофіцерка США Тулсі Габбард, яка "знаходила" біолабораторії в Україні.