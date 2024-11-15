Парад фриків Трампа. Як новий президент знищує стару систему своїми епатажними призначеннями

Останні призначення Трампа — ймовірного педофіла Гейтца на генпрокурора, путінстку Габбард на очільницю розвідки, телеведучого Гегсета на міністра оборони — об'єднує те, що вони всі молоді (до 50 років) і з різних причин дуже ображені на американський істеблішмент, вони хочуть його крові. (До речі, майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс — теж із цієї категорії громадян).

До нинішнього дня у Вашингтоні їх вважали дивними (weird) маргіналами або й навіть відбитими відморозками, фанатично відданими Трампу. Але за його керівництва саме ці люди стануть головними начальниками країни, розпорядниками гігантських силових і фінансових ресурсів.

По суті справи, обраний президент абсолютно відкрито готує інструменти для масової зачистки старої еліти, для її викорчовування і заміни на молодих, жадібних і голодних трампістів, які палючими очима дивляться на свого кумира.

Новий міністр оборони США Пітер Гегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Є в цьому щось більшовицьке — знести стару еліту руками молодих і хижих, у яких за старої влади не було жодного майбутнього.

Мені в цьому контексті особливо цікаво, кого Трамп запропонує на посаду могутнього глави ФБР. Якщо це буде ще один вчорашній маргінал, смертельно скривджений Вашингтоном, то у нинішнього істеблішменту з'явиться додаткова (і дуже гостра) мотивація не пускати Трампа в Білий дім.

Якщо чесно, я все ще не можу уявити, як американська еліта підпустить усю цю розбійницьку зграю до управління країною.

Розумію, що це звучить як божевільна конспірологія, але гадаю, що залишається шанс на якусь подію, здатну цьому завадити.

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