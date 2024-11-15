Парад фриков Трампа. Как новый президент уничтожает старую систему своими эпатажными назначениями

Последние назначения Трампа — предполагаемого педофила Гейтца на генпрокурора, путинстку Габбард на главу разведки, телеведущего Хегсета на министра обороны — объединяет то, что они все молоды (до 50 лет) и по разным причинам очень обижены на американский истеблишмент, они хотят его крови. (Кстати, будущий вице-президент Джей Ди Вэнс — тоже из этой категории граждан).

До нынешнего дня в Вашингтоне их считали странными (weird) маргиналами или даже отбитыми отморозками, фанатично преданными Трампу. Но при его руководстве именно эти люди станут главными начальниками страны, распорядителями гигантских силовых и финансовых ресурсов.

По сути дела, избранный президент совершенно открыто готовит инструменты для массовой зачистки старой элиты, для ее выкорчевывания и замены на молодых, жадных и голодных трампистов, горящими глазами смотрящими на своего кумира.

Новый министр обороны США Питер Хегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Есть в этом что-то большевистское — снести старую элиту руками молодых и хищных, у которых при старой власти не было никакого будущего.

Мне в этом контексте особенно интересно, кого Трамп предложит на пост могущественного главы ФБР. Если это будет еще один вчерашний маргинал, смертельно обиженный Вашингтоном, то у нынешнего истеблишмента появится дополнительная (и очень острая) мотивация не пускать Трампа в Белый дом.

Если честно, я все еще не могу представить, как американская элита подпустит всю эту разбойничью шайку к управлению страной.

Понимаю, что это звучит как безумная конспирология, но думаю, что остается шанс на какое-то событие, способное этому помешать.

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