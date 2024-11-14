Нацрозвідку США може очолити ексофіцерка США, яка "знаходила" біолабораторії в Україні

За словами майбутнього глави Білого дому, Тулсі Габбард завжди боролася за свободи всіх американців, і розвідувальне товариство з нею буде в безпеці. При цьому в ЦПД при РНБО ще 2022 року писали про її зв'язки з Кремлем.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує формувати команду, з якою працюватиме найближчі чотири роки. На місце директора Національної розвідки він хоче поставити політикиню, яка проти допомоги Україні. Про можливе призначення написали у Fox News.

Мова про колишню офіцерку резерву американської армії Тулсі Габбард, яка, за словами майбутнього очільника Білого дому, завжди боролася за США і свободи всіх американців. Раніше вона була конгресвумен від Демократичної партії, а минулого місяця приєдналася до республіканців.

"Як колишня кандидатка у президенти від демократів, вона користується широкою підтримкою в обох партіях — тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі привнесе безстрашний дух, який визначив її блискучу кар'єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права і забезпечуючи мир через силу", — заявляв Дональд Трамп.

Тулсі Габбард у команді Трампа: небезпека для України

Ще у квітні 2022 року в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони писали, що колишня офіцерка резерву армії США, а тепер кандидатка на посаду директорки Національної розвідки, вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. З початку повномасштабної війни в Україні вона зробила кілька неоднозначних заяв. За допомогою завербованих американських політиків Москва продовжує поширювати дезінформацію і свої наративи, писали в ЦПД.

Республіканка говорила, що саме Вашингтон винен в агресії Росії, адже "багато років провокував агресора". Також їй належить така фраза:

"Правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".

"Тулсі Габбард уже неодноразово звинувачували у зв'язках із Путіним, однак це не заважає їй виступати як експертці в ефірі Fox News. Окрім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України", — йдеться в повідомленні.

У ЦПД попереджали про роботу Тулсі Габбард на Кремль ще у 2022 році Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 13 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп знайшов роботу для мільярдера Ілона Маска, який підтримував його на виборах. Він запропонував йому посаду в новій установі, яка отримала назву Department of Government Efficiency (Департамент ефективності державного управління), або DOGE.