"Евангелие от Дональда": Трамп продает Библию за $60, но не вспомнил ни одной цитаты (видео)

В вирусном ролике Трамп ошибся с названием одной из книг Библии: вместо "Второго послания к Коринфянам" у него вышло "два коринфянина". А на просьбу процитировать любимый библейский стих он ответил, что это очень личное.

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Дональд Трамп начала продавать специальный вариант Библии. После чего стала вирусной подборка видеороликов разных годов, в которых кандидат в президенты США говорит о Библии и, среди прочего, туманно отвечает на просьбу процитировать какой-нибудь любимый стих. Видео в соцсети X опубликовал американский журналист Рон Филипковски.

Дональд Трамп — о Библии

Трамп призывает своих сторонников покупать вариант Библии "God Bless the USA Bible" за $59.99. Название взято из песни кантри-исполнителя Ли Гринвуда.

На сайте, где можно купить книгу, сообщается, что это традиционный перевод "Библии короля Якова" в удобном для чтения дизайне.

"Эту Библию с крупным шрифтом можно взять в церковь, для изучения, на работу, в путешествие и т. д." — говорится на сайте.

К экземпляру книги прилагается: рукописный припев к песне Ли Гринвуда "Боже, благослови США", Конституция США, Билль о правах, Декларация Независимости и Клятва верности флагу США.

Дональд Трамп с Библией

Трамп, который, судя по всему, станет номинантом на президентский пост от Республиканской партии в 2024 году, попытается заручиться поддержкой электората из среды евангельских христиан.

"Всем американцам нужна дома Библия, а у меня их много. Это моя любимая книга, — говорит он в рекламном ролике на Truth Social. — Я с гордость призываю вас обзавестись такой Библией. Сделаем Америку вновь молящейся [make America pray again]".

В вирусном ролике есть кадр, когда Трамп ошибся с названием одной из книг Библии. Вместо "Второго послания к Коринфянам" у него вышло "два коринфянина".

К слову, в 2016 году после этого конфуза Трамп объяснил, что виноват Тони Пенкинс — политик и пастор из штата Луизиана.

"Тони Перкинс написал это мне. Он вообще-то написал 2, написал номер 2 Коринфянина. Я сказал то, что и Тони, Тони должен знать лучше, чем кто-либо другой", — пояснил Трам.

Ошибка рассмешила аудиторию, перед которой он выступал. После бурной реакции собравшихся он сказал, что его мама-шотландка тоже бы произнесла "два коринфянина".

В опубликованном видео также есть кадр из интервью 2015 года, во время которого Трампа попросили привести цитату из Библии, а он объяснил, что не хотел бы этого делать, потому что для него это очень личный вопрос.

В ролике есть еще отрезок со словами о том, что "перечитывал Библию несколько раз".

"Мне не нравится эта аналогия, но, как и с хорошим фильмом, замечательным, потрясающим фильмом. Вы посмотрите его раз и посмотрите 20 раз, и всякий раз он будет вам нравиться больше", — сказал он.

В 2015 году в The Washington Times также появилась заметка о том, что "Дональду Трампу нравится стих Библии, которого в ней в действительности нет".

Спустя три недели после того, как Трампа попросили процитировать любимый библейских стих, у него наконец-то появился ответ, говорилось в публикации Дженни Джонсон. Ему нравится та глава, где "в Книге Притчей говорится о зависти".

"Притчи, глава "никогда не иди на поводу зависти", — сказал он в интервью "The Brody File" Christian Broadcasting Network.

"Неясно, ценит ли Трамп эту цитату потому, что ему лично приходилось бороться с зависть или с завистью других", — отметила автор.

Напомним, что СМИ сравнили рейтинги Байдена и Трампа в США.

Также сообщалось, что НАТО может взять на себя часть обязательств Америки относительно помощи Украине.