НАТО может взять на себя часть обязательств США в вопросе помощи Украине, — СМИ

Подобный вариант обсуждается на случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, отмечают журналисты.

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Уже в ближайшей перспективе НАТО может взять на себя еще больше ответственности в обеспечении помощи для Украины из-за опасений относительно вероятных последствий для Альянса в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом говорится в материале издания SEMAFOR.

Западные чиновники утверждают, что сейчас в штаб-квартире НАТО идут дискуссии, цель которых — забрать часть военной помощи Киеву от оборонного ведомства Соединенных Штатов и передать ее альянсу. Также сообщается, что НАТО планирует завершить обсуждение этого вопроса до июля, когда в Вашингтоне состоится очередной ежегодный саммит Североатлантического альянса.

Авторы материала отмечают, что одной из причин переговоров стали опасения относительно перспективы возвращения Трампа на высший государственный пост в США. Чиновники в Европе не забыли, как республиканец во время своего первого срока много раз сомневался в целесообразности НАТО. С началом российского вторжения в Украину в 2022 году Трамп заявил, что если бы он был главой Белого дома, то война закончилась бы в течение суток, не озвучив деталей. В то же время эксперты не исключают, что он мог бы в большей степени пойти на уступки, чем действующий президент США Джо Байден.

Журналисты также поинтересовались у главы Пентагона Ллойда Остина относительно перспективы передачи НАТО обязанностей, которые связаны с Украиной. Американский министр сказал, что Вашингтон стремится обеспечить выполнение задач, которые касаются Украины. Цель США, продолжил Остин, убедиться, что ВСУ имеют все необходимое для успеха сегодня и в ближайшей перспективе.

Накануне, 20 марта, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что есть только одно условие, при котором он согласится защищать партнеров по НАТО. Речь идет о необходимости платить часть своего взноса в оборону альянса.

К тому же 10 января этого года Трамп заявил, что США не намерены защищать Европу в случае, если на неё будет совершено нападение со стороны России. При этом он считает, что ЕС должен ему 400 миллионов долларов, которые были потрачены на оборону.