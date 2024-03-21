НАТО може взяти на себе частину зобов'язань США в питанні допомоги Україні, — ЗМІ

Подібний варіант обговорюється на випадок, якщо Дональд Трамп отримає перемогу на президентських виборах у США, зазначають журналісти.

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Вже у найближчій перспективі НАТО може взяти на себе ще більше відповідальності у забезпеченні допомоги для України через побоювання щодо вірогідних наслідків для Альянсу у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це йдеться у матеріалі видання SEMAFOR.

Західні чиновники стверджують, що зараз у штаб-квартирі НАТО точаться дискусії, мета яких – забрати частину військової допомоги Києву від оборонного відомства Сполучених Штатів та передати її альянсу. Також повідомляється, що НАТО планує завершити обговорення цього питання до липня, коли у Вашингтоні відбудеться черговий щорічний саміт Північноатлантичного альянсу.

Автори матеріалу наголошують, що однією з причин переговорів стали побоювання відносно перспективи повернення Трампа на найвищу державну посаду у США. Чиновники у Європі не забули, як республіканець під час свого першого терміну багато разів сумнівався у доцільності НАТО. З початком російського вторгнення в Україну у 2022 році Трамп заявив, що якби він був главою Білого дому, то війна закінчилася б протягом доби, не озвучивши деталей. Водночас експерти не виключають, що він міг би більшою мірою піти на поступки, ніж чинний президент США Джо Байден.

Журналісти також поцікавилися у глави Пентагону Ллойда Остіна щодо перспективи передачі НАТО обов'язків, які пов'язані з Україною. Американський міністр сказав, що Вашингтон прагне забезпечити виконання завдань, які стосуються України. Мета США, продовжив Остін, переконатися, що ЗСУ мають все необхідне для успіху сьогодні та у найближчій перспективі.

Напередодні, 20 березня, ексрезидент США Дональд Трамп заявив, що є лише одна умова, за якої він погодиться захищати партнерів по НАТО. Мова йде про необхідність сплачувати частину свого внеску в оборону альянсу.

До того ж 10 січня цього року Трамп заявив, що США не мають наміру захищати Європу у разі, якщо на неї буде здійснено напад з боку Росії. При цьому він вважає, що ЄС винен йому 400 мільйонів доларів, які було витрачено на оборону.